Korsør som nyt skolecentrum

Slagelse - 08. maj 2018

Tre kommuner er enige om at pege på Korsør som hovedsæde for ny statslig institution til den nye forberedende grunduddannelse (FGU) til unge under 25 år. Borgmester John Dyrby Paulsen (S) kalder det en cadeau til Korsør Produktionshøjskole.

Næstved, Vordingborg og Slagelse Kommuner peger i enighed på, at Korsør skal være hjemsted for en af de omkring 30 statslige institutioner, der skal styre og være centrum for de nuværende produktionsskoler og VUC-centre. Det sker i forbindelse med den største reform nogensinde af grunduddannelsen til unge under 25 år (FGU). Sat i gang i efteråret 2017 af Folketingets partier under overskriften »Aftale om bedre veje til uddannelse og job«. Danmarks produktionshøjskoler lukker således den 1. august 2019. Som erstatning etableres 30 statslige selvejende FGU-institutioner med omkring 90 skoler under sig. Og Korsør er altså udset til at rumme en af de 30 FGU-institutioner.

- Jeg tog allerede før jul kontakt til Næstveds borgmester Carsten Rasmussen. At byrådene i Næstved, Vordingborg og Slagelse peger på Korsør som stedet for en FGU-institution er en kæmpe cadeau til Korsør Produktionshøjskole og de resultater, den har skabt, siger borgmester John Dyrby Paulsen (S) til Sjællandske.

Han understreger, at der ikke i beslutningen direkte står Korsør Produtionshøjskole, men at der ingen tvivl er om, at det er på Korsør Produktionshøjskoles adresse på Norvangen i Korsør, at den nye statslige FGU-institution foreslås placeret.

- Jeg glæder mig over udsigten til samarbejdet med Næstved og Vordingborg, ligesom Faxe, Sorø og Ringsted også er velkomne til at koble sig på. Der er lagt op til at fortsætte de nuværende produktionsskoler i Slagelse, Næstved og Vordingborg, siger John Dyrby Paulsen.

- Hvor mange flere arbejdspladser kommer der i Korsør?

- Det er for tidligt at sige præcist, men man kan i hvert fald sige, at der ikke kommer færre, end der er nu, siger John Dyrby Paulsen.

Korsør Produktionshøjskole har i dag 32 ansatte og 150 elever. Sjællandske erfarer, at den kommende nye FGU-institution efter alt at dømme får både en tredjedel flere ansatte og elever tilknyttet i forhold til i dag.

Den 61-årige forstander på Korsør Produktionshøjskole Gert Møller har en meget ydmyg tilgang til, at tre kommuner indirekte peger på hans skole som en ny statslig FGU-institution.

- Jeg er meget tilfreds med, at de tre kommuner har fundet en fælles model, og at de fortsat er åbne overfor flere kommuners deltagelse i det nye samarbejde. Og så har jeg stor respekt for det arbejde, som Slagelse Kommune har udført i denne proces, siger Gert Møller til Sjællandske. Han minder om, at der er et stykke vej endnu, og han vil slet ikke kommentere på sin egen fremtidige rolle.

Sjællandske vurderer det dog som særdeles sandsynligt, at Gert Møller fortsat kommer til at spille en væsentlig rolle via FGU-institutionen og den nye måde at ruste de unge fagligt, personligt og socialt til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Den videre vej mod en statslig FGU-institution i Korsør går via KommuneKontakt- Rådet (KKR), der på vegne af Danmarks kommuner senest den 1. juni 2018 fremsender forslag til dækningsområder, placering af skoler og placeringer af de 30 FGU-institutioner til undervisningsministeren.

I løbet af september ventes undervisningsministeren at oprette de nye institutioner, hvor der rent praktisk nok også bliver tale om en del flytninger af personale i henhold til reglerne om virksomhedsoverdragelse. Udgangspunktet er, at de nuværende produktionsskoler og VUC-centre fortsat skal bruges, men altså administreres fra en FGU-institution.