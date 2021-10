Korsør nye café med plads til drømme

Hun uddybede, at uanset om man drømmer om, at svigermor er rejst tilbage til Jylland, når man kommer hjem, så skal man som gæst i Café FGU samtidig være klar over, at man med sit besøg er medvirkende til, at en ung på den anden side af baren, når et skridt nærmere sine drømme. Når vedkommende pludselig forstår nødvendigheden af matematikken. Nødvendigheden af at kunne regne ud, hvor mange penge der skal gives tilbage, og hvor mange kopper kaffe, der skal langes over disken for at kunne betale for de udgifter, der er forbundet med at drifte en café.