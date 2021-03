Korsør mere positiv end Slagelse

- Det er vores opfattelse i BoligKorsør, at der er stor opbakning omkring den boligsociale helhedsplan blandt beboere og afdelingsbestyrelser i afdelingerne omkring Motalavej, siger formand for BoligKorsør Ebbe Jens Ahlgren.

Han tilføjer, at boligselskabets organisationsbestyrelse på februarmødet sagde ja til den boligsociale helhedsplan, der samlet mellem 2021 og 2025 tilfører over 33 mio. kroner til de to udsatte boligområder med det mål, at de ikke længere skal være på ghettolisten.