Foto: Per Buurgaard Christensen

Katrine Bille underholder på søndag, hvor kun et siddende publikum på 50 lukkes ind på Solens Plads til juletræstændingen grundet corona.

Korsør melder juleklar i coronaens skygge

Der skrues helt op for julen i Korsør den kommende weekend, hvor der er belønninger til både tegnende børn og kunder, der vælger at handle julegaver lokalt i Korsørs butikker.

De mange aktiviteter er udtænkt og planlagt af udvalg under Korsør City bestående af Dorthe Juel Hansen fra Dorthe H, varehuschef Lasse Storm Hansen fra Føtex, Trine Bøgely fra Korsør Bykontor, Heidi Bjerre fra Sjællandske og Preben Jensen fra Maritime Kulturdage.

Hver gang der købes en julegave til over 150 kroner i en af Korsørs butikker, modtager man et stempel. Når der er fem stempler, skal hæftet udfyldes og lægges i den store røde postkasse ved Føtex. Mandag den 28. december klokken 17 trækkes lod om tre gavekort på henholdsvis 5000 kr., 3000 kr., og 2000 kr.. Lodtrækningen livestreames på Facebook.

Stempel for gavekøb

På Solens Plads får kun 50 adgang til at følge showet live bag afspærringer. Alle siddende med ansigterne i samme retning. På Korsør Citys facebookside er der en konkurence, hvor man kan vinde en af de 50 adgangsbilletter.

800 godteposer

Lørdag den 28. november og søndag den 29. november er 800 godteposer fordelt i Korsør Citys medlemsbutikker. Foruden lækkerier til hele familien er der bankoplade, sanghæfte samt vejledning i, hvordan man deltager ved at følge med i søndagens livestreamning fra Solens Plads. Der er en godtepose til hver familie. De kan afhentes lørdag og søndag efter først til mølle-princippet. Der er bankopræmier for cirka 30.000 kroner at spille om.