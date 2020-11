Korsør larmer ganske fortræffeligt i årbog

I fjor hurtig udsolgt, så oplaget er hævet fra 475 til 500 på 2020-udgaven af Årbogen for Korsør og omegn, der fra på tirsdag kan købes for 140 kroner hos Boghandleren, på Korsør Bibliotek og i Føtex. Siden 2007 har Ole Seyffart Sørensen været ansvarshavende og ikke mindst koordinerende redaktør. Måske for at give sig selv en mærkbar fødselsdagsgave til sin runde 80 års dag den 27. december, har han sammen med udgiveren Per Krogsgaard Larsen og medredigerende Kirsten Slot Larsen og Kay-Verner Christiansen begået en årbog, som larmer ganske fortræffeligt.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her