Korsør inviterede ud til kysten: Det er ikke altid skidt, når der går rav i den

I Korsør kunne man søndag både lede efter, høre om og endda købe et stykke rav med hjem. For første gang blev der inviteret til Ravfest.

I går, søndag, kunne børn som voksne opdage glæden ved forstenet harpiks. Her blev der nemlig inviteret til den helt store Ravfest i Korsør.

Slagelse - 10. februar 2020 kl. 14:03 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når det stormer, skyller spændende ting ind på landets strande. F.eks. kan man finde forstenet harpiks og få en lille gylden skat med hjem i lommen.

Og netop det gjorde flere i Korsør, da søndagens stormvejr gav de mest optimale forhold for en god ravjagt.

Her inviterede Storebælt Camping og Feriecenter i samarbejde med Treasurehunter.dk og turisme-organisationen Destination Sjælland nemlig for første gang til Ravfest, hvor fremmødte både kunne lede efter, høre om og endda købe et stykke rav med hjem.

I løbet af dagen blev der afholdt to »rav-skattejagter«, ligesom lokale ravkunstnere stillede op. Og så kunne interesserede ovenikøbet høre et foredrag med rav-forsker og formand for Den Danske Ravklub, Anders Leth Damgaard.

God vinterferie-aktivitet - Vi støtter op om projektet, fordi det er fedt, at vi kan få lov til at synliggøre vores kyster - også når det ikke er sommervejr. Og lige præcis i dag er vejret (søndag, red.) jo faktisk helt perfekt, fortæller Isabella Vassing, event- og aktivitetskoordinator i Destination Sjælland.

Rav er nemlig de små »sten«, der skyller op på land, når harpiks ender i havet og har ligget der i mindst 30 til 50 millioner år. Og så er der størst chance for at finde rav i vinterhalvåret langs hele Danmarks kystlinje, når det rigtigt blæser op.

Derfor er det også bevidst, at Ravfesten er placeret i vinterferien, fortæller Isabella Vassing. Artiklen fortsætter efter billedet...

- Hvis det bliver en tilbagevendende begivenhed, vil det derfor fortsat ligge her. Det giver også rigtig god mening, fordi mange andre aktiviteter er centreret omkring sommerferien, fortæller event- og aktivitetskoordinatoren.

Og noget kunne tyde på, at der er grund til at gentage festlighederne. Fascinationen for rav viste sig i hvert fald ved et flot fremmøde, hvor mellem 200 til 300 mennesker på den ene eller den anden måde deltog i løbet af dagen. Derudover var foredraget med Anders Leth Damgaard udsolgt.

»Det skal opleves« To af dem, der lagde vejen forbi, var 54-årige Heidi Slesvig og hendes kæreste, Ninoslav Kovacev. Selv går Heidi Slesvig nemlig ofte ture langs kysten i Korsør og fylder lommerne på vejen, mens Ninoslav Kovacec slet ikke kender til rav. Han kommer nemlig fra Serbien.

- De har ikke noget hav, så det her var min mulighed for at vise ham, hvordan rav ser ud, så han selv kan lede efter det, når han alene eller sammen med mig er ude at gå, fortæller Heidi Slesvig, som har en helt særlig grund til at ville dele sin interesse for rav med kæresten:

- Der er en spænding ved det at lede efter rav, som man ikke kan fortælle. Det skal opleves, forklarer hun. Artiklen fortsætter efter billedet...

En begejstring, som parret Anne og Kristian Buchmann deler. Sammen ejer de virksomheden Ravsmykker.dk, hvor de forarbejder rav på eget værksted. Og søndag var de derfor mødt om som nogle af udstillerne.

For Anne Buchmann tog det dog noget tid, før hun rigtigt forelskede sig i rav. Men forelsket i det lille stykke forstenede harpiks, det er hun altså nu.

- Det har nok taget mig 50 år at opdage, hvor fedt rav er. Men efter jeg selv har fundet det og kender historien bag, så synes jeg, at det er noget af det mest fantastiske, fortæller Anne Buchmann, som derfor håber, at andre i løbet af søndagen har oplevet den samme glæde.

- Der er jo i sandhed noget om det, når man siger, at det er små skatte, man kan finde. Så det er altså ikke altid skidt, når der går rav i den, slår hun fast i et smil.

Arrangørerne af Ravfest skal nu evaluere begivenheden. Om den vender tilbage til næste år, må borgere i Korsør derfor vente spændt på. Men indtil da inviterer de danske kyster helt gratis til flere ravopdagelser - og her skulle være nok »skatte« at finde, lyder meldingen.