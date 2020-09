Helt frem til 2024 skal Korsør søges beskyttet med midlertidige diger blandt andet som her tværs over Batterivej, når vandstanden i Storebælt stiger. Hele 18 år vil der øjensynlig gå, før der er fundet en permanent løsning, der sikrer mod en gentagelse af den store og ødelæggende oversvømmelse i 2006. Foto: Helge Wedel

Korsør i stormflodsfare til 2024

18 år kommer der til at gå, siden alle sagde, at »nu« må der gøres noget for at sikre Korsør mod stormflod.

»Så hurtigt som muligt, er det nærmeste jeg kan komme det«, lød det i en artikeltorsdag i Sjællandske om højvandssikring af Korsør by fra Jørgen Grüner (SF), der er formand for byrådets miljø-, plan- og landdistriktsudvalg. Han skulle svare på, hvornår Korsør er sikret mod oversvømmelse fra Storebælt ved stormflod og ekstremt højvande. Diskussionen er foregået i den kommunale forvaltning og i det politiske system i 14 år. Lige siden Storebælt med 1,77 centimeter over daglig vande i 2006 oversvømmede store dele af byen.

