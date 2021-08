Se billedserie Mads Søndergaard og Annika Bornebusch fra High Diving Denmark gav gode råd til vandhunde, der gerne ville hoppe i vandet fra højderne. Foto: Anna Gudmann Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Korsør havde landets højeste Hop i havet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Korsør havde landets højeste Hop i havet

Der var udspring fra den helt høje vippe, da der søndag ved det gule udspringstårn i Halsskov Havn blev afholdt en lokal udgave af det landsdækkende event, Hop i havet.

Slagelse - 23. august 2021 kl. 08:12 Af Anna Gudmann Hansen Kontakt redaktionen

Søndag kunne vandglade mennesker hoppe i havet for at sætte fokus på et renere havmiljø.

Hop i havet var arrangeret af Danmarks Naturfredningsforeningen, og har til mål at sætte fokus på et hav i krise og skabe opmærksomhed om den nye havplan.

Lokalt i Korsør var det organisationen High Diving Denmark, der stod for at afholde eventet, og her kunne vandglade mennesker altså komme forbi og få tips til, hvordan man hopper i havet højt oppe fra.

Et rent hav To fra organisationen, Mads Søndergaard, næstformand, og Annika Bornebusch, bestyrelsesmedlem, fortæller, at selvom det er Dansk Naturfredningsforening, der står bag eventet, er det noget, High Diving Denmark sagtens kan støtte op om.

- Vi går også op i, at vi har et rent hav at bruge, fortæller Mads Søndergaard.

I forbindelse med eventet, arrangerede organisationen indledningsvist en lille »beach clean up,« hvor der blev samlet skrald op i området. Der var nok til at fylde flere store skraldesække.

- Det er noget, man gør i vores kultur, det her med at rydde op, når vi bruger havet, siger næstformanden.

Det højeste Hop i havet Der har været 98 lokale Hop i havet-arrangementer rundt omkring i landet søndag, men som Annika Bornebusch siger:

- Jeg er ret sikker på, vi har dagens højeste Hop i havet.

Det gule udspringstårn ved Halsskov Havn giver udspringsmuligheder på både 4, 8 og 11 meter, men medlemmerne af High Diving Denmark, som ikke har højdeskræk, klatrede endnu højere op for at springe ud fra taget af tårnet.

Gode tips Mads Søndergaard og Annika Bornebusch havde masser af gode tips, hvis man gerne vil hoppe i havet fra flere meter oppe i luften:

Start lavt, brug musklerne og spænd op i kroppen, tjek altid vanddybden selv, stol ikke på andres udsagn og hop aldrig alene.

De fortæller, de gerne vil oplyse om, at det kan være farligt at springe ud i havet, men at det også kan være sjovt og sikkert, så længe man tager sine forhåndsregler.

Den første havplan Havplanen er den første af sin slags i Danmark, og i følge Erhvervsministeriet er formålet med havplanen »at balancere de mange interesser på havet. Planen skal fremme økonomisk vækst, udvikling af havarealer og udnyttelse af havets ressourcer på et bæredygtigt grundlag.«

Havplanen blev præsenteret i marts, hvor den blev sendt i offentlig høring i seks måneder. Høringsperioden udløber i september, og det er i forbindelse med de kommende forhandlinger om planen, Danmarks Naturfredningsforening sætter fokus på det danske hav.

Danmarks Naturfredningsforening foreslår mindst 30 procent beskyttet hav, heraf 10 procent, der skal være helt urørt. Organisationen fremhæver fiskeri med bundslæbene redskaber, råstofvinding, forurening og iltsvind som nogle af de problemer, der har haft en negativ påvirkning på det danske havmiljø. Havplanen udstykker kursen for de næste ti års havforvaltning.