Se billedserie Her den sidste normale forside fra Korsør Posten fra onsdag den 11. marts 2020 - samme dag som statsminister Mette Frederiksen (S) om aftenen meddelte, at Danmark skulle lukke ned som følge af coronavirussen.

Korsør Posten lukker

Slagelse - 23. april 2020 kl. 07:15 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden 1955 er Korsør Posten udkommet. Coronakrisen gav det endelige dødsstød til selvstændige ugeaviser i Korsør og Skælskør.

65 år blev det til for Korsør Posten som selvstændig ugeavis i Korsør. Sjællandske Medier har besluttet at indstille udgivelsen. Det bekræfter markedsdirektør Søren Rasmussen for Sjælland Syd- og Midt i medieselskabet.

- Vi har igennem længere tid kigget ind i et annoncørmæssigt vigende marked for at udgive en selvstændig ugeavis i Korsør- og Skælskørområdet. Desværre har den igangværende corona-nedlukning af store dele af detail- og erhvervslivet givet det sidste skub til at træffe den beslutning at ophøre med udgivelsen af Korsør Posten og Skælskør Avis, siger Søren Rasmussen. Korsør Posten og Skælskør Avis har gennem længere tid været helt ens indholdsmæssigt bortset fra forsiden.

Begge byer bliver fortsat dækket af ugeavisen Uge Nyt med fokus på hele Slagelse Kommune.

Lukningen af Korsør Posten og Skælskør Avis betyder, at freelancejournalisterne Vagn Ryager, Lene Helweg Augustsen og Steen Andresen er sagt op. Lene Helweg Augustsen oplyser til Sjællandske, at hun heldigvis har udsigt til et fuldtidsjob fra den 1. august.

Populær avis Korsør Posten har gennem de 65 år fyldt til tider rigtig meget i Korsør med hjemsted i de gule bygninger i Algade lige over for Kongegaarden, der også rummede Korsør Bogtryk.

Det var Jørgen Nielsen, der i februar 1955 var medstifter af Korsør Posten. Året før var han ansat som redaktør af den konservative Korsør Avis, der som mange led bladdøden i 1957, fordi fire politisk forskellige aviser i samme købstad ikke kunne løbe rundt. Også i 1957 åbnede Jørgen Nielsen Korsør Bogtryk.

Jørgen Nielsen formåede at gøre Korsør Posten til en af de mest læste ugeaviser i Danmark, fordi han gav plads til og satsede på redaktionel omtale af alt, hvad der rørte sig i forretnings- eller erhvervslivet, i byrådet, i større lokale retssager, eller i den lokale sport og meget mere.

To gange om ugen? Ugeavisen var på et tidspunkt så populær, at Korsørs daværende borgmester Povl Mortensen (S) prøvede at få Jørgen Nielsen til at udgive bladet to gange om ugen. Forslaget blev dog afvist, fordi annoncegrundlaget ikke var stort nok til at kunne betale for den ekstra udgivelse.

Vagn Kviesgaard Det er svært at sige Korsør Posten uden også at sige Vagn Kviesgaard. I 1973 købte han et maskinsætteri i Korsør. Få år efter blev han ansat som skrivende medarbejder på Korsør Posten. Hurtig blev han skrivende redaktør og medejer af bladet gennem mange år.

Vagn Kviesgaards journalistiske stil vakte til tider en del opmærksomhed. For ofte kontroversielle historier med mangel af både fakta og sandhed blev skrevet og trykt alligevel med begrundelsen, at Vagn Kviesgaard havde hørt historien i pølsevognen. Og så måtte den være rigtig! Vagn Kviesgaard døde 76 år gammel i november 2018.

Mange ejere Korsør Posten har været ejet af flere forskellige. I 1983 købte daværende Sjællands Tidende ugeavisen, som senere sammen med Skælskør Avis blev overtaget af Berlingske Lokalaviser. I 2011 blev A/S Vestsjællandske Distriktsblade stiftet af Sjællandske Medier og Berlingske. Sidstnævnte trak sig siden hen ud, så Sjællandske Medier endte som eneejer. Og dermed også besluttende for at sætte punktum for 65 års avishistorie med en selvstændig ugeavis i Korsør.