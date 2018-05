Den genopståede udgave af Korsør Messen bliver i Magasinbygningen. På stribe ses her planlæggerne med Henny Jacobsen forrest, René Andersen, Mike Axdal og Jens Møller. Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: Korsør Messen genopstår Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Korsør Messen genopstår

Slagelse - 19. maj 2018 kl. 10:20 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Storebæltshallen er skiftet ud med Magasinbygningen på Korsør Fæstning plus et stort fødevaretelt og en afsluttende ekstra picnickoncert i Gryden med »Dandanell and the Far out Boys«, som finale, når den to dage lange og genopståede Korsør Messen slutter søndag den 2. september klokken 14. Dagen før er messen åben mellem 10 og 15.

Ideen til en ny omgang af Korsør Messen opstod, da You See hos Korsør Antenneforening spurgte til en messemulighed. Det ønske gik formand for Korsør Antenneforening Mike Axdal videre med. Og snart var Jens Møller fra SOS kommunikation, Henny Jacobsen fra picnickoncerterne og René Andersen fra Korsør Nærradio i fuld gang med planlægningen.

- Vi satser stort. Også med erhvervsdrivende uden for Korsør. Kia i Slagelse kommer med stor biludstilling, ligesom vi for første gang i Korsør også kan fejre Øllet Dag, der altid er den første lørdag i september, siger Jens Møller. Lokalafdelingen af Danske Ølentusiaster i Slagelse med blandt andet Ronny Larsen fra Sorø Bryghus sørger for øl-festlighederne.

Jens Møller fortæller, at der i Magasinbygningen er plads til 23 stande. Han har allerede solgt de første seks til en pris af 2500 kroner stykket, selv om markedsføringen af Korsør Messen først indledes nu.

René Andersen fra Korsør Nærradio sender både lyd og billede live fra Korsør Messen, hvor de deltagende også får tilbudt et interview, som de efterfølgende kan bruge som podcasts.

Henny Jacobsen fortæller, at hun til den ekstra picnickoncert valgte »Dandanell and the Far out Boys«, der altid trækker et stort publikum til Gryden.

Jens Møller håber, at det ender med et bredt samarbejde om Korsør Messen, så den kan blive en fast tilbagevende begivenhed.

- Der trænger til at ske noget i Korsør, og jeg håber da, at også Korsør Erhvervsforening vil bakke om, at vi får Korsør Messen tilbage, siger Jens Møller. I hvert fald er Korsør nu sikret to begivenhedsrige weekender i træk. Weekenden før Korsør Messen er der Maritime Kulturdage med den første udgave af Maritimt Folkemøde.