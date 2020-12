Se billedserie Sopranen Nickie Johansson og pianisten Mogens Dalsgaard har flere gange været i Korsør. Søndag afsluttede de Korsør Koncerternes sæson nr. 24 i fin stil med en julekoncert. Foto: Kim Brandt

Korsør Koncerterne har brug for opbakning

Søndag løb årets sidste koncert af stablen på Kongegaarden, men fremtiden for Korsør Koncerterne ser sort ud, hvis ikke en lille håndfuld frivillige snart melder sig på banen. Ellers må foreningen lukke og slukke efter 25 år.

07. december 2020

På programmet søndag eftermiddag stod julemusik i flere afskygninger leveret af sopranen Nickie Johansson og pianisten Mogens Dalsgaard.

Det var samtidig årets sidste koncert, og i princippet var der totalt udsolgt med 100 pladser, men grundet corona blev der kun lukket det halve ind.

Før koncerten havde avisen en snak med formanden for Korsør Koncerterne, Anders Bechmann Jensen, som var en smule bekymret. Ikke for den forestående koncert, men mere for foreningens fremtid i 2021, som i parentes bemærket er foreningens 25. sæson.

- Jeg har været formand i alle årene, og det har været en fest. Men jeg må også erkende, at vi ikke længere er vårharer, siger han og henviser til, at fire ud af syv bestyrelsesmedlemmer er over 80 år.

Og flere har allerede meldt ud, at de ikke genopstiller på grund af alder. Heriblandt formanden selv:

- Jeg vil gerne fortsætte som suppleant, men ikke som formand, fortæller han.

Korsør Koncerternes næste generalforsamling er planlagt til den 21. februar 2021, og forinden er det helt afgørende, at nye kræfter melder sig på banen.

I modsat fald vil der i overensstemmelse med vedtægterne blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med det formål at opløse foreningen fra udgangen af 2021.

- Jeg håber virkelig, at en lille håndfuld mennesker vil give en håndsrækning, så vi kan fortsætte, siger Anders Bechmann.

Allerede nu kan man melde sig som interesseret ved at kontakte formanden på telefon 5837-2162.

- Vi har for nylig sendt programmet ud for 2021 med ni koncerter, og de bliver under alle omstændigheder gennemført. Men for at fortsætte er det altså helt afgørende, at bestyrelsen får en saltvands-indsprøjtning - og det skal ske senest den 21. februar, siger han.

Glad for et publikum Så dukker dagens hovedpersoner op - sopranen Nickie Johansson og pianisten Mogens Dalsgaard.

- Jeg har jo været her et skræmmende antal gange, konstaterer pianisten med et stort smil og kigger på Nickie:

- Desuden har jeg efterhånden slidt en del sopraner op - men Nickie her er langtidsholdbar, fastslår han muntert.

Stemningen før koncerten er hyggelig og afslappet - og begge glæder sig til at optræde for et »rigtigt« publikum.

- Mange koncerter er som bekendt aflyst i år, så det er virkelig dejligt at optræde for et levende publikum, siger de begge.

Programmet for denne søndag er naturligvis præget af den kommende jul, hvor duo'en byder på både danske og amerikanske julesange, og hvor pianisten også giver en smagsprøve på Chopin.

Næste koncert på Kongegaarden er nytårskoncert med Con Sordino, og den er planlagt til søndag den 17. januar klokken 15.