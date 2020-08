Formand for Korsør Koncerterne Anders Bechmann Jensen lover corona-sikker koncertafvikling med et reduceret publikum på 50. Foto: Helge Wedel

Korsør Koncerter gennemføres - for 50 tilhørere

Det oplyser formand for Korsør Koncerterne Anders Bechmann Jensen, der næste år kan fejre 25 års jubilæum som formand for den musikalske forening med godt 200 medlemmer.

- Covid-19 betød, at fire af forårets seks koncerter måtte aflyses i marts, april og maj. Vi har i foreningens bestyrelse afventet udviklingen i coona-restriktioner for koncertbranchen. Vi har nu besluttet, at gennemføre efterårets fire koncerter i overensstemmelse med de indgåede kontrakter, men under iagttagelse af de nugældende restriktioner, siger Anders Bech Jensen.