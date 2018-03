Tidligere betjent ved grænsepolitiet, Torben Mathisen fra Forlev, mener, der svindles meget med sociale ydelser i forbindelse med, at udlændinge tager på kortere eller længere ophold i de lande, de kommer fra. Foto: Arne Svendsen

Kontrolgruppe mod socialt bedrageri skal endnu mere i fokus

Slagelse - 23. marts 2018 kl. 07:25 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som nævnt forleden i Sjællandske har en kontrolgruppe sparet Slagelse Kommune for over 12 millioner kroner, som ellers ville være blevet udbetalt i offentlige ydelser.

Sagen var mandag til debat på mødet i kommunens økonomiudvalg, og her blev det faktisk vedtaget, at udvalget fremover ønsker en halvårlig afrapportering på området. Frem for kun en årlig rapportering som i dag.

Det fremgår også af beslutningen fra mødet, at Ann Sibbern (DF) ønsker, at man sammen med næste afrapportering får en beskrivelse af mulighederne for yderligere kontrolindsatser.

Borgmester John Dyrby Paulsen (S) er enig i, at det er vigtigt at have en god kontrol, men han mener dog, at det er vigtigt at finde en balance.

- Det må ikke gå hen og blive dyneløfteri, siger han.

Sagen har ført til en del kommentarer på Facebook.

Thomas Vesth, kandidat for Nye Borgerlige ved det seneste kommunalvalg, skriver således, at der kan spares »ufattelige summer«.

- Jeg vil opfordre byrådet og kontrolgruppen til at undersøge området, som jobcentret administrerer. I Slagelse er det således, at ikke vestlige borgere koster 100 mio om året i overførselsindkomst. Ved analyser er det fremkommet, at ikke vestlige blot ikke behandles efter samme regler som danske borgere. Det er snyd af meget stort omfang. Derudover kender vi alle historierne om ikke vestlige, der rejser hjem til deres lande (som de er flygtet fra) og under disse rejser modtager overførselsindkomst, skriver Vesth.

Han bakkes op af Torben Mathisen fra Forlev, der tidligere har arbejdet i grænsepolitiet.

Mathisen siger til Sjællandske, at han mener, at det kontrolgruppen afslører svarer til »en kaffekasse« i forhold til det man kunne få ind.