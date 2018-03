Kontrolgruppe har sparet skatteborgerne for over 12 millioner kroner

En pæn del af de sparede penge i Slagelse Kommune er fundet ved at aflægge besøg hos sygemeldte selvstændige og direktører i egne selskaber.

Slagelse - 19. marts 2018 kl. 06:43 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

At bekæmpe socialt bedrageri og uretmæssig forbrug af kommunens penge prioriteres højt i Slagelse Kommune.

Det oplyser afdelingslederen i kommunens Center for Børn og Familie, Helle Guldager. Hun siger videre, at medlemmer af kommunens kontrolgruppe jævnligt er med til at inspirere kontrolfolk fra andre kommuner.

Den lokale kontrolgruppe opnår nemlig gode resultater. Således viser årsrapporten for 2017, at gruppen har været årsag til en besparelse på helt nøjagtigt 12.180.869 kroner, hvilket er godt to millioner kroner mere end sidste år.

En af de største poster er sygedagpenge. Her er der sparet næsten 3,8 millioner kroner, og en meget stor del af disse er hentet ved, at kontrolgruppens folk har aflagt besøg hos selvstændige og direktører i egne selskaber, når disse har sygemeldt sig 100 procent.

- Her er reglerne meget stramme, så de pågældende for eksempel ikke må modtage tilbud på arbejde, mens de er sygemeldte. Her vejleder vi om, at de kan sygemelde sig delvist i stedet, fortæller Helle Guldager.

133 selvstændige er besøgt, hvilket har givet en besparelse på over 3,6 millioner kroner. Gruppens arbejde har også resulteret i to politianmeldelser.