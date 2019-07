Slagelse Festuge hoppede i år med på en populær bølge og indførte kontantløs betaling. Men det skete i strid med reglerne. Foto: Michael Lauritsen

Kontantløs betaling under festuge var i strid med reglerne

Slagelse - 06. juli 2019 kl. 06:00 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nemt og hurtigt. Sådan skulle det have været, da Slagelse Festuge i sidste uge indførte kontantløs betaling i en lang række mad- og drikkeboder under betalingskoncerterne torsdag, fredag og lørdag.

Men metoden, der skulle have sparet både tid og besvær, risikerer nu at koste en klækkelig bøde.

Ifølge Erhvervsministeriet har Slagelse Festuge nemlig aldrig søgt den dispensation, der gør det muligt for festugen at nægte kontant betaling mellem klokken 06.00 og klokken 22.00.

Dermed bryder Slagelse Festuge den såkaldte kontantregel, der eksisterer for at undgå at diskriminere kontantkunder. En regel, der også bliver brudt, selv om festugen gav kontantkunder mulighed for at veksle kontanter om til et såkaldt VIP-kort, og selv om festugens betalingskoncerter er og var et »lukket arrangement« for gæster med en billet.

Det forklarer fuldmægtig Niels Erik Mourits-Andersen fra Forbrugerombudsmandens kontor, der dog ikke kommenterer på den konkrete sag.

- Kontantreglen gælder helt generelt. Det spiller således ingen rolle, om der er tale om et offentligt betalingssted eller et lukket arrangement. Det afgørende er alene, om der er en betalingsmodtager, som modtager betalingsinstrumenter, såsom visa-/dankort, betalingsapps mv., samt at ingen af undtagelserne finder anvendelse, forklarer han.

Blandt andet kunne Slagelse Festuge have søgt dispensation for kontantreglen, fordi arrangementet fandt sted i 4200 Slagelse, som ifølge Erhvervsministeriet er defineret som et såkaldt »røveriudsat postnummer«.

Flere har imidlertid problemer med at finde ud af reglerne, oplever Forbrugerombudsmanden, som derfor i juni i år udsendte en pressemeddelelse for at opridse reglerne.

Ifølge formand for festugen Jens Vadmand har man ikke handlet i ond tro.

- Vi har følt, at vi har været i god tro, fordi vi ikke er blevet rådet til andet. Vi er jo bare frivillige. Derfor har vi simpelthen ikke været opmærksomme på, at vi skulle søge en dispensation, siger han.