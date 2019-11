33-årig mand risikerer klækkelig bøde og en tur bag tremmer, hvis han kendes skyldig i fusk med moms og skat. Foto: Jens Wollesen

Konkursrytter tiltalt for fusk med moms og skat

Slagelse - 29. november 2019

En 33-årig mand fra Nordsjælland tiltales mandag og torsdag i næste uge for snyd med moms, fusk med skat og for at udstede fakturaer med afgiftsbeløb, trods hans virksomhed var afmeldt momsregistrering.

Manden har haft flere firmaer, herunder en række ejendomsselskaber, men har tilsyneladende »glemt« at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af udbetalte lønninger, ligesom han mere eller mindre bevidst anklages for at have afgivet fejlagtige oplysninger til skattevæsnet.

Han tiltales for seks forhold og for eksempelvis at have handlet med forsæt. Altså var det hans mening, mener anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, at statskassen skulle unddrages rundt regnet 1.044.071 kroner i blandt andet moms.

I et enkelt tilfælde anklages han for overtrædelse af skattekontrollovens paragraf 16 stk. 3, idet han ikke selv rettede sit overskud, som han havde i et nu opløst selskab, i sin selvangivelse. I det tilfælde unddrog han angiveligt statskassen 72.731 kroner.

Han risikerer udover en fængselsstraf en bøde på 775.000 kroner.

Anklageskriftets punkter vedrører perioden januar 2011 til december 2012, altså knap to år. Her nåede han at lede og drive flere firmaer fra en adresse i Slagelses nordlige egn.

Han var endda så aktiv, at han på et tidspunkt drev forretning, selv efter han havde afmeldt den pågældende virksomhed.

Et af tiltalepunkterne går også på, at manden ikke har stået registreret i flere af sine egne selskaber og på den måde snydt med A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Han har ifølge CVR-registret relation til 13 selskaber, hvor kun et enkelt er aktivt.

De øvrige er lukket. Syv af dem opløst efter konkurs.