33-årig må vente til februar med afgørelse i sag om snyd med skat og moms.

Konkursrytter må vente på dom

Slagelse - 13. december 2019 kl. 14:56 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 33-årig mand, der forleden sad på anklagebænken ad to omgange, får ikke sin sag afgjort lige om hjørnet.

Det står klart efter to retsmøder, hvoraf det ene alene gik med et verbalt slagsmål om forældelse, mens det andet simpelthen ikke var langt nok til at komme omkring såvel hans som vidnernes forklaringer.

Manden, der er bosiddende i Nordsjælland, men har drevet flere virksomheder her på egnen, er tiltalt for snyd med skat, moms og afgifter. Han har ifølge politiet og anklageskriftet, der igen vil sende ham for retten til februar, unddraget statskassen 1.044.071 kroner.

Fusk og snyd Forsvareren for den 33-årige bedyrede på retssagens første dag, at sagen simpelthen var forældet, idet forholdene skal have fundet sted i 2011 og 2012.

Her tiltales manden for at have afmeldt en virksomhed momsregistrering, men alligevel udstedt fakturaer med momspligtige beløb, ligesom han i forhold til en række andre CVR-numre, han stod for, skal have »glemt« at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af udbetalte lønninger.

I et enkelt tilfælde anklages han for overtrædelse af skattekontrollovens paragraf 16 stk. 3, idet han ikke selv rettede sit overskud, som han havde i et nu opløst selskab, i sin selvangivelse. I det tilfælde unddrog han angiveligt statskassen 72.731 kroner.

Ifølge forsvareren og tiltalte har politiet ikke overholdt fristen på fem år for forkyndelse af sigtelsen. Mere ordret er der gået for lang tid, fra forbrydelserne skal være foregået, til den i dag 33-årige mand orienteres om, at politiet rejser sigtelse.

Spørger du senioranklager Mariam Khalil, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, er det dog forkert, at den anklagede ikke er blevet oplyst inden for fristen.

Således slår Retten i Næstved i en kendelse også fast, at sagen kan fremmes til dom, idet sigtelsen skal være forkyndt i juni 2015, hvilket den tiltalte ved retsmødet dog ikke erindrede. Derfor lyder planen nu, at manden - hvis han kendes skyldig - kan vente dom til februar eller marts.

- Der er sat to retsdage af i februar, og vi mangler stadigvæk en del af tiltaltes egen forklaring, lyder det fra Mariam Khalil, der som en buffer har 12. marts i kalenderen, hvis ikke alt kan nås måneden før.

Kan vente stor bøde I fald manden kendes skyldig, kan han vente fængselsstraf og en klækkelig bøde på 775.000 kroner, lyder påstanden fra anklagemyndigheden.

Han har ifølge CVR-registret relation til 13 selskaber, hvoraf kun et enkelt er aktivt i dag.

De øvrige er lukket. Syv af dem opløst efter konkurs.