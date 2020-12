Konkursramt forretning får hård medfart fra vrede kunder

Butik Nor i Skælskør er gået konkurs og holder i øjeblikket ophørsudsalg. En begivenhed, der på de sociale medier har fået folk til både at bakke op og fare i flint.

- I denne hårde og barske corona-tid har vi desværre tabt. Vi har kæmpet, hvad vi kunne, men nedlukningen, manglende omsætning, mennesketomme gader samt et helbred på bristepunktet har sat en stopper for vores passion om at drive forretning, lyder det videre i opslaget, som Karina og Christian Mikkelsen står bag.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her