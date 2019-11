Bagerkompagniet virkede kun ganske kort tid, før nøglen måtte drejes om. Her på stationen i Slagelse blev der solgt brød i én måned.

Konkurs-ledelse beskylder hinanden for at lyve

Slagelse - 13. november 2019 kl. 12:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ledelsen bag Bagerkompagniet er blevet pålagt konkurskarantæne efter konkurs.

Ifølge de tre ledende skikkelser, Michael Clausen, Søren Hansen og direktør Carsten Forsberg, har der været et oprigtigt ønske om at drive bagerforretning, særligt efter man overtog for Dan Mejsner. Forudsætningerne har dog været uvirkelige, og de fremlagte prognoser for, hvad der kunne sælges af bagværk på eksempelvis Slagelse Station, har ikke bare været skyhøje, men urealistiske. Det samme gjaldt for Marielyst, hvor Bagerkompagniet også åbnede i det første halvår af 2018.

- Prognoserne for Marielyst og Slagelse var en omsætning på 20.000-30.000 kr. om dagen. Omsætningen viste sig at ligge på omkring 2.000-3.000 kr. om dagen, lyder det i rettens kendelse, der ud over ønsketænkningen også afdækker visse af de kurrer på tråden, der særligt var, da det hele begyndte at gå skævt.

Her tænkes der på forholdet de ledende parter imellem.

Eksempelvis forklarer Michael Clausen i retten, at selskabet købte aktiver i Dan Mejsners konkursbo, herunder maskiner, til en værdi af en halv million kroner. Kuratoren har dog kun fundet aktiver for rundt regnet 47.000 kroner, hvilket ifølge Michael Clausen forklaring i retten skyldes, at Søren Hansen og Carsten Forsberg har solgt resten, uden at pengene er blevet lagt i selskabskassen.

- Retten finder, at det herefter må lægges til grund, at der er sket salg eller videreoverdragelse af en ikke ubetydelig mængde aktiver, uden at der er sket en reel betaling herfor til selskabet. Henset hertil og til værdien af aktiverne er dette tillige groft uforsvarlig forretningsførelse, lyder det i kendelsen, hvilket Carsten Forsberg og Søren Hansen reagerer skarpt på.

- Det er simpelthen løgn. De eneste aktiver, vi har haft, er vores butikker, som intet var værd, da de lukkede. Alt andet har været leaset. Vi har aldrig købt noget. Slet ikke i Dan Mejsners konkursbo, slår Søren Hansen fast.

Ifølge årsrapporten for 2017 var der i selskabet materielle anlægsaktiver for 1,059 millioner kroner.

- Men det er værdien af butikkerne. Ikke af aktiver såsom maskiner eller andet, bedyrer han igen.

Ifølge Carsten Forsberg, der som indtrådt direktør føler sig ført bag lyset, er det ikke første gang, at der pyntes på sandheden. Han er forundret over udtalelserne fra Michael Clausen og mener, at det må få en konsekvens at fyre sådan en løgn af i retten.

Han dvæler i øvrigt ved, at Michael Clausen fortalte ham, at der var investeret for syv millioner kroner i selskabet. Det fremgår af mail fra efteråret 2017, hvor Carsten Forsberg kom med på holdet, fordi forretningen så »anstændig ud«.

- Men det var også løgn. Der har aldrig været i nærheden af de penge, siger han.

Michael Clausen, som i dag ikke er på talefod med Søren Hansen og Carsten Forsberg, ønsker ikke at udtale sig.