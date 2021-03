Konkurrence-gevinst går til store klubdrømme

Volleyklubben Vestsjælland har fået overrakt 10.000 kroner efter at have vundet Spar Nord Fondens månedlige konkurrence »10 til Forskel«. Pengene skal gå til fornyede beachvolleybaner.

Sidste uge fik VKV nemlig overrækt 10.000 kroner efter at have vundet Spar Nord Fondens månedlige konkurrence »10 til Forskel«.

De 10.000 kroner fra konkurrencen »10 til Forskel« blev passende overrækt ved Volleyklubben Vestsjællands beachvolley-baner i Slagelse. Til at overrække præmiesummen var Sandie Kristiansen fra Spar Nord i Korsør på vegne af Spar Nord Fonden, som var i selskab af afdelingsdirektør Lennart Husted Laursen (tv.). Og til at tage imod var klubspiller Stephanie Kure (th.) og klubkammeraten Mikkel Højby-Wilson. Foto: Fresh Lens Productions

Vandt efter stor indsats

De to ydede nemlig begge en stor indsats for at skrabe stemmer nok sammen til at vinde konkurrencen.