Der kan være lys forude for ensomme ældre under coronakrisen. I hvert fald planlægger aktivitetscentret Midgård i Slagelse flere spildage i næste uge, hvis formål er at skabe en tiltrængt fællesskabsfølelse blandt den udsatte guppe.

Send til din ven. X Artiklen: Kongespil skal hjælpe ældre ud af corona-ensomhed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kongespil skal hjælpe ældre ud af corona-ensomhed

Restriktioner mod coronavirus og smittefare påvirker flere ældre, som føler sig mere ensomme. Fra næste uge genåbner aktivitetscentret Midgård i Slagelse derfor så småt for spil-aktiviteter. Det sker som en prøve og aflyses igen, hvis det er for svært at holde afstand.

Slagelse - 02. maj 2020 kl. 13:28 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Telefonen ringer ikke nær så ofte, dørklokken forbliver stille, og selv den daglige tur ned i supermarkedet er aflyst.

Efter coronavirus er kommet til Danmark og har lukket store dele af landet ned, er hverdagen for flere ældre, der er særligt udsatte for smitte med virussen, blevet præget af mere ensomhed, end det er set tidligere.

Det fortæller afdelingsleder for samtlige aktivitetscentre i Slagelse Kommune, Jørgen Andersen.

Af den grund vælger flere af kommunens centre nu så småt at genåbne op for aktiviteter for de ældre. Enkelte udendørs gymnastiktimer og musiske indslag har allerede været en succes, og fra næste uge kan ældre borgere spille blandt andet Petanque og Kongespil på aktivitetscentret Midgård.

- Vi har hele tiden forsøgt at muntre de ældre op. For de sidder jo ensomme derhjemme i deres lejligheder. Og det kan vi tydeligt mærke og høre fra dem, at de bliver påvirket af, forklarer Jørgen Andersen.

Kan føre til sygdom Ifølge Ældre Sagen er der normalt omkring 50.000 ældre i Danmark over 65 år, der føler sig ensomme.

"Vi fik rigtig mange breve, og de skrev alle sammen, at de føler sig ensomme, fordi de ikke får besøg af familie og gode venner."

- Jørgen Andersen, afdelingsleder for aktivitetscentre i Slagelse Kommune - Jørgen Andersen, afdelingsleder for aktivitetscentre i Slagelse Kommune Men fordi mange ældre i dag ikke får besøg af blandt andre familiemedlemmer eller besøgsvenner, kan det tal være højere.

Og det er det i Slagelse Kommune, mener afdelingslederen fra kommunens aktivitetscentre. For eksempel er de ældre tidligere blevet bedt om at skrive et brev til aktivitetscentrene, hvori de beskrev, hvordan de havde de.

- Vi fik rigtig mange breve, og de skrev alle sammen, at de føler sig ensomme, fordi de ikke får besøg af familie og gode venner, forklarer Jørgen Andersen.

Men ensomhed kan have langt større konsekvenser for de ældre end afsavn.

Ifølge både Ældre Sagen, Sundhedsstyrelsen og forskning på området vil ældre mennesker, som oplever at de er ensomme, have tendens til dårligere helbred og samtidig have sværere ved at overvinde sygdom, når den først er opstået.

Kram og håndtryk forbudt Lidt kontakt er derfor bedre end ingen kontakt. Sådan tænker Jørgen Andersen i hvert fald, som understreger, at alle aktivitetscentre i kommunen overholder myndighedernes retningslinjer for at begrænse smitte med coronavirus.

Det betyder blandt andet, at de ældre skal holde afstand og kun samles i mindre grupper på op til otte personer ad gangen. Artiklen fortsætter efter billedet...

Det bliver blandt andet Kongespil og Petanque,

som ældre fra Slagelse i næste uge kan kaste

sig over. Alle aktiviteter vil foregå med afstand

og afspritning, garanterer afdelingsformand,

Jørgen Andersen. Han varsler samtidig aflysning,

hvis restriktioner alligevel viser sig at være

for svære at overholde.



Håndtryk og kram er også forbudt, ligesom alle redskaber som for eksempel Petanquekugler vil blive sprittet af efter hvert spil.

- Vi følger alle retningslinjer, og derfor har vi ikke set noget i vejen for, at vi nu kan åbne op så småt udendørs og under kontrollerede forhold, forklarer Jørgen Andersen.

Åbner på »prøve« Afdelingslederen ser dog aktivitetscentret Midgårds gradvise opstart som en »prøve« for at se, om det også fungerer i praksis.

Hvis det for eksempel alligevel viser sig at være for svært at holde den nødvendige afstand under et spil Petanque, må man gentænke idéen, siger han.

- Det allervigtiste, og det, som jeg fra næste uge skal sikre mig, det er, at de retningslinjer, der er krævet fra myndighedernes side, de bliver overholdt, understreger Jørgen Andersen.

Hvis de gør, vil det dog have afgørende betydning for de ældre, mener afdelingslederen.

Fællesskabet er vigtigt - Nu har vi jo holdt enkelte aktiviteter eller indslag også på andre af vores centre, og har kan vi tydeligt se, hvor glade de ældre bliver, siger Jørgen Andersen.

Selv uden kram og håndtryk betyder det nemlig noget for de ældre at føle sig som en del af et fællesskab, forklarer han.

"Selv på afstand kan de jo sagtens snakke sammen og fortælle, hvordan de har det. Og for nogle er det bare dét, de har brug for."

- Jørgen Andersen, afdelingsleder for aktivitetscentre i Slagelse Kommune - Jørgen Andersen, afdelingsleder for aktivitetscentre i Slagelse Kommune - Det er jo netop fællesskabet, som de er blevet afskåret fra. Så selv om det foregår på afstand og uden nogen kram og håndtryk, så føler de stadig, at de er fælles om noget, når de ses, lyder det fra afdelingslederen.

- Selv på afstand kan de jo sagtens snakke sammen og fortælle, hvordan de har det. Og for nogle er det bare dét, de har brug for, slår Jørgen Andersen fast.

Vil man spille med på aktivitetscentret Midgård foregår det mandag den 4. maj, onsdag den 6. maj samt torsdag den 7. maj i næste uge klokken 9, 11 og 13.

Man tilmelder sig ved at sende en SMS til 30420057. Det er kun dem, der får svar, der må møde op. Dermed er tilskuere forment adgang.