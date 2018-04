»Dronning Margrethe«, »kronprins Frederik« og »kronprinsesse Mary« har allerede været i Skælskør for at lægge de sidste planer om Royal Birthday Run den 26. maj.Privatfoto

»Kongelige« klar til royalt fødselsdagsløb

Slagelse - 25. april 2018

Forleden var der særligt besøg i Skælskør. Det var nemlig hendes majestæt Dronning Margrethe og kronprinseparret, flankeret af to PET-mænd, som kiggede forbi Svanetorvet for at planlægge Royal Birthday Run. Sådan cirka. De kongelige var også så heldige at møde en flok børn fra Julemærkehjemmet.

Nej, det passer ikke helt. Vi kan nok ikke forvente at de kongelige har tid til at komme til Skælskør på kronprinsens fødselsdag, så i stedet har de fundet nogle gode stand-ins til at repræsentere dem, fortæller Vibe Larsen.

Det er Vibe Larsen, som i samarbejde med Julemærkehjemmets leder Christine Conradsen har fundet på ideen med at lave et løb til fordel for Julemærkehjemmet på kronprins Frederiks 50-års-fødselsdag den 26. maj. Arrangementet starter klokken 10 ved Biblioteket, hvor de »kongelige! kører i karet til Svanetorv. Her vil »dronningen« holde en tale, ligesom »kronprinsessen« i sin egenskab af protektor for Julemærkehjemmene siger et par ord. Den sporty »kronprins« vil lave et par opvarmningsøvelser med deltagerne, inden løbet sættes i gang.

Alle kan være med, da løbet kun er en mil, det vil sige godt 1,6 kilometer, ligesom på det rigtige Royal Run. Der er ingen tilmelding, man møder bare op. Løbet går over Nytorv, langs stien ved Norvejen og op gennem Algade tilbage til Svanetorvet, og så en omgang mere. Børnene fra Julemærkehjemmet løber også med. På Svanetorvet spiller Marinegarden, og der vil stå frivillige med indsamlingsbøsser. Forhåbentlig vil rigtig mange give en pæn skærv til Skælskør Julemærkehjem.

Efter løbet vil der være skattejagt for børn i Algade, og klokken 12.15 kører der motorcykler gennem Algade, nemlig MC Julemærketuren, som gennem flere år har givet børnene en kæmpe oplevelse. Så igen er der lagt op til en begivenhedsrig dag og en sjov oplevelse i Skælskør.

»Dronningen« er i øvrigt Margit Banke, »kronprinsen« er Anders Koefoed og »kronprinsessen« hedder Gitte Østergaard. Kenneth Ewi Kirkeby og Jan Sørensen optrådte som PET-mænd.