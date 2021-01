Det her går ikke, som landet ligger i øjeblikket. Foto: Thomas Olsen

Konfirmander går usikker fremtid i møde: Må vente på vigtig besked

Af Per Vagnsø

Både de kommende konfirmander og deres forældre må væbne sig med tålmodighed lidt endnu, for så længe de nuværende corona-restriktioner gælder, kan det ikke lade sig gøre at holde konfirmationer.

- Forårets konfirmationer ligger meget forskelligt, så vi melder ikke ud under ét, siger Ulla Thorbjørn Hansen.

Biskoppen i Roskilde Stift, Peter Fischer-Møller, har da også slået fast, at det er menighedsråd og præster, der i samarbejde med konfirmander og forældre i de enkelte sogne skal finde ud af, om forårets konfirmationer kan afholdes.

Som det ser ud lige nu, noterer Ulla Thorbjørn Hansen sig, at det især er de konfirmationer, der ligger tidligt på foråret, der kan komme i klemme.

- Man kan eventuelt tilbyde en ekstra dag, måske i august, så forældrene kan vælge, men man kan jo ikke blive enige med alle forældre, siger provsten og tilføjer, at situationen også er uafklaret, fordi restauranter og forsamlingshuse jo heller ikke ved, hvornår de får mulighed for at lægge lokaler til festerne.