Malte Ebert, tidligere »Gulddreng«, er en af de artister, der har fået flyttet sin optræden.

Koncerter udsættes og aflyses for både tredje og fjerde gang

Slagelse - 05. februar 2021 kl. 10:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Der er gang i omrokeringerne og kalendergymnastikken på landets spillesteder. Det være sig også i Slagelse Musikhus, hvor direktør Anette Borg indrømmer, at nedlukningen af samfundet for tiden gør nas.

- Det får jo selvfølgelig også konsekvenser for os. Vi håber dog, at alle vores gæster, der har købt billet, beholder den og glæder sig til de nye datoer, siger hun, da hun løfter sløret for den nye kalender med events, der således ser noget anderledes ud i forhold til tidligere.

Efter længerevarende korrespondancer over såvel mail som telefon med agenter, artister og så videre er det lykkedes at bibeholde en del af repertoiret, der ellers var på tapetet her i februar.

Alle berørte gæster har fået eller får en direkte henvendelse fra Ticketmaster om flytningerne af koncerterne, og der vil for alle være en frist til at refundere billetten, hvis man ikke kan komme på den nye koncertdato.

Det er nemlig lykkedes at flytte seks koncerter, mens to desværre er aflyst. De sidstnævnte drejer sig om Scarlet Pleasure lørdag 6. februar samt Eight Days a Week, der skulle have spillet på torsdag den 11. februar.

- Flere koncerter er faktisk flyttet både tre og fire gange - men det gør både vi og musikerne gerne. Vi savner vores gæster og hinanden helt vildt og ser så meget frem til, at musikken kommer til at spille igen på alle vores koncertsteder, og at vi igen kan være sammen om musikken, siger Anette Borg.

Niels Hausgaard er flyttet fra 6. februar til 26. maj, Michael Williams fra 12. februar til 21. maj, Blæst fra 19. februar til 12. maj, Three for Silver fra 20. februar til 18. november, Malte Ebert fra 26. februar til 18. juni og Solisterier fra 28. februar til 26. september.

Billetter til koncerter, der er aflyst, bliver automatisk refunderet. Alle oplysninger kan findes på musikhusets hjemmeside.