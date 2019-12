Kompagnoner efter bagerkonkurs: Flere løgne i retten

De tre ledende skikkelser, Carsten Forsberg, Søren Hansen og Michael Clausen, blev for nylig pålagt to års konkurskarantæne for »groft uforsvarlig forretningsførelse«, men med den kendelse synes det retlige efterspil slet ikke slut.

De to førstnævnte beskylder Michael Clausen for at lyve i retten, fordi han under et retsmøde i september anførte, at selskabet ved overtagelsen af tidligere og konkursramte bager Dan Mejsners forretninger, havde foretaget køb af aktiver i sidstnævntes konkursbo for en halv million kroner og efterfølgende solgt sagerne lige før konkursen uden former for dokumentation.