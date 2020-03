Kommuner uenige om forældreevne: Hjemgivelse af anbragt dreng spoleret i ellevte time

Karina Hansen fra Ruds-Vedby har fået alle sine tre børn anbragt uden for hjemmet. Af Slagelse Kommune betegnes hun som en mor med kompetencerne i orden - men hun må stadig ikke få sin mindste søn hjem.

30-årige Karina Hansen kæmper en brav kamp for retfærdighed, imens hendes ene barn - en fireårig dreng - er kastebold. Han vil allerhelst hjem til sin mor, men kommuner strides om at få ret.

30-årige Karina Hansen, der af hensyn til sine børn ikke ønsker et billede i avisen, er ked af det. Hun mener, at systemet har svigtet på allergroveste vis, og hendes advokat, Thorbjørn Thomsen fra Advodan, er helt og aldeles enig.

En turbulent fortid og en ekskæreste, der har papir på sin skizofreni, sine vredesudbrud og til tider ustyrlige alkoholmisbrug, dømmer hende fortsat den dag i dag, selv om Slagelse Kommune i 2018 ellers var klar til at hjemgive det ene af hendes tre børn, en fireårig søn. Han og hans to søskende er i dag anbragt uden for hjemmet.

Den lille dreng var faktisk så tæt på at komme hjem til mor, der i dag er bosiddende i Ruds-Vedby, at han blev forberedt på at skulle hjem. Forberedt på, at han snart kunne lægge sig til at sove, drømme og senere stå op fra den samme seng hver eneste aften.

- Det vurderes, at Karina har tilegnet sig de nødvendige kompetencer i forhold til at varetage XX's (drengens navn, red.) behov, lød det i et brev fra Slagelse Kommune den 2. juli 2018, som konkluderede ud fra en dugfrisk undersøgelse af morens forældrekompetencer.

- Karina besidder grundlæggende en forståelse for XX's behov, der betyder, at hun umiddelbart vil være i stand til at opfylde hans behov i forhold til sin fysiske og adaptive udvikling, konkluderede en psykolog, som teknisk set sendte den dengang treårige dreng hjem i mors skød.

Anden kommune sagde nej I den uge, hvor såvel mor som søn kunne glæde sig over beslutningen, grublede en anden kommune dog over afgørelsen. Rettere Kalundborg Kommune, som en uge efter obstruerede hjemgivelsen og fik sagen i Ankestyrelsen.

Her vurderede man pludselig, at det er »yderst bekymrende, at Slagelse Kommune vil hjemgive XX til hans mor. Dette vurderes på baggrund af den viden, vi har i forhold til Karinas to ældre børn,« lød det i benspændet fra Kalundborg Kommune, hvor drengens søskende har hjemme.

Den manøvre og det faktum, at der senere - på Kalundborg Kommunes bestilling - blev udfærdiget en ny forældrekompetenceundersøgelse, der konkluderede det stikmodsatte af, hvad Slagelse Kommunes afgørelse faldt på, bliver heftigt kritiseret.

- Hvis ikke det var for Kalundborg Kommune, så var drengen blevet hjemgivet, og han havde formentlig også haft det godt, revser Thorbjørn Thomsen, som først og fremmest, og på sin klients vegne, fremhæver den virkelighed, at Karina Hansen i dag er stabil, har eget rækkehus, arbejder med mennesker samt drager omsorg i sit professionelle virke og får ros for sit arbejde.

- Og hvordan i alverden kan to psykologer komme frem til to så forskellige konklusioner, kunne man spørge. Det er desværre ikke første gang, jeg ser det, men i alle tilfælde gør det ondt, lyder det fra Thorbjørn Thomsen.

Har klaget Selv om det nu er halvandet år siden, er Karina Hansen ikke færdig med hverken at klage eller kæmpe imod systemet, der ifølge hende varetager sine egne og i hvert fald ikke børnenes tarv.

Det siger hun, mens hun indrømmer, at der for nogle år siden var al mulig grund til, at hun ikke skulle have sine børn.

- Jeg led et knæk og levede et forhold med trusler, tæsk og psykisk vold. Men jeg har kæmpet mig op, og at jeg skal straffes i dag, hvor jeg har bevist, at jeg kan tage vare på mine børn - og endda har papir på det - så får jeg ikke lov, siger hun.

Ifølge hendes advokat er hun ikke alene. Hun er således en blandt mange, hvis skæbne synes beseglet af kommunernes divergerende afgørelser.

- Hun hænger fast på de her forældrekompetenceundersøgelser. Det er kernen, lyder det fra Thorbjørn Thomsen.