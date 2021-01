Holmegaardshuset er blevet meldt til politiet efter, hvad forstanderen betragter som en »løgnehistorie«. Slagelse Kommune har de seneste to år købt ydelser for 22 millioner kroner.

Kommuner skyder millioner af kroner i retning af politianmeldt opholdssted

Stedet blev forleden meldt til politiet på baggrund af en coronaisolation, der for en mor og hendes fire børns vedkommende har fundet sted i et kælderlokale på stedet.

- Man er der for at blive støttet. Ikke for at blive låst inde, lyder det fra Kristian Korshøj, Ghiladi Advokater.