Kalundborg Kommune fyrede Michelle Christensen, da hun havde blot tre måneder af sin uddannelse tilbage. Men kommunen mener, at man - ligesom i Slagelse - gør alt for at fastholde SOSU-elever. Foto: Fleur Sativa

Kommuner: Vi gør alt for at fastholde SOSU-elever

Frafaldsprocenten på SOSU-uddannelserne er for høj, og en del af forklaringen findes i et for hårdt presset arbejdsmiljø. Men ude i kommunerne gøres der alt for at fastholde eleverne, lyder det.

Slagelse - 17. august 2021 kl. 08:19 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Lige nu falder cirka 18 procent af SOSU-assistenter og 12 procent af SOSU-hjælpere fra allerede under deres uddannelses hovedforløb, hvori der indgår flere praktikperioder.

Det er for højt, siger formand for Danske SOSU-skoler, Lisbeth Nørgaard.

- Det er målsætningen, at vi skal have reduceret frafaldet til syv procent samlet set, og lige nu er vi et godt stykke fra det mål. Frafaldet er også for højt, hvis man ser på for eksempel bacheloruddannelserne. Men der er ingen tvivl om, at vi har en udfordring på vores banehalvdel, forklarer hun.

- Men jeg vil gerne rose kommunerne for det fokus, der er lige nu. Kommunerne er bevidste om, at de er uddannelsessteder, og at de har et uddannelsesansvar, uddyber Lisbeth Nørgaard.

Selv mener kommunerne da også, at de gør alt for at fastholde SOSU-eleverne.

»Bedste praktiksted« I Slagelse Kommune har man for eksempel en afdeling i HR-afdelingen med koordinerende vejledere specifikt for SOSU'er, ligesom der ude på arbejdspladserne - i hjemmeplejen for eksempel - er daglige vejledere tilknyttet den enkelte elev.

"(...) vores vejledere er oplært i at have fokus på den enkelte elev."

- Charlotte Kaaber, sundheds- og ældrechef, Slagelse Kommune - Charlotte Kaaber, sundheds- og ældrechef, Slagelse Kommune - Og så vil jeg også med stolthed fortælle, at Slagelse Kommune flere gange er blevet kåret som årets praktiksted. Senest blev Solbakken (plejecenter i Korsør, red.) hyldet for deres praktikforløb, fortæller Charlotte Kaaber, der er chef for sundheds- og ældreområdet i Slagelse og selv mener, at kommunen udmærker sig:

- Selvfølgelig er der de overordnede læringsplaner, som vi følger og skal følge, men vores vejledere er oplært i at have fokus på den enkelte elev: Hvor langt er de i uddannelsen? Hvad kan vi forvente af dem? Hvad går godt? Og hvad går dårligt?

- Og så har vi stort fokus på, at eleven er en elev. Der skal ikke være de samme forventninger som til en almindelig fuldtidsansat, uddyber Charlotte Kaaber. Artiklen fortsætter efter billedet...

Michelle Christensen lider af slem migræne og mener at være blevet fyret fra sin uddannelsesaftale som SOSU-elev i Kalundborg Kommune på grund af sine sygedage. I dag arbejder hun som tilkaldevikar i Slagelse og har næsten ingen migræneanfald længere. Arbejdsmiljøet er for hårdt, siger hun. Og nogle steder åbenbart hårdere end andre. Foto: Fleur Sativa

- Men der er en generel oplevelse af, at arbejdspresset er så stort, at SOSU-elever nogle gange får arbejdsopgaver, der egentlig ligger over deres kompetenceniveau. Sker det ikke i Slagelse Kommune?

- Jo - jeg kan godt have en formodning om, at det sker, desværre. Men her er det vigtigt, at eleven siger fra, og det er selvfølgelig også noget, som praktikvejlederne skal være opmærksomme på. Jeg ser »den gode praktikperiode« som et samarbejde imellem eleven, vejlederen og de øvrige kollegaer, forklarer hun.

Ønsker ikke at afskedige I Kalundborg Kommune, der bliver beskyldt for at have fyret en 26-årig SOSU-elev på et for tyndt - og umenneskeligt - grundlag, mener også personalechef Søren Fussing, at der gøres alt for SOSU-elever. Han har ikke ønsket at drøfte den konkrete sag i pressen.

"(...) her er en afskedigelse altid sidste mulighed."

- Søren Fussing, personalechef, Kalundborg Kommune - Søren Fussing, personalechef, Kalundborg Kommune - I en hvilken som helst sag foretager vi altid en vurdering af, hvad der er retsligt rigtigt at gøre, og hvad der er rigtigt at gøre. Her er der selvfølgelig også et menneskeligt aspekt. Derfor spørger vi også altid os selv: Hvad er det mindste, vi kan gøre? Og her er en afskedigelse altid sidste mulighed, forklarer han og uddyber:

- Vi ønsker ikke at afskedige vores medarbejdere, da det forstyrrer driften, skaber støj og ikke er hensynsfuldt overfor personalet. Derfor har vi et godt samarbejde med de faglige organisationer generelt - og FOA konkret. Vi løser mange sager i samarbejde med dem, og deres ord og vurdering betyder meget for os. Vi har ikke hørt, at vi skulle have ageret forkert i denne sag.

Gør stort indtryk - I interne SMS-korrespondancer beskriver ansatte imellem, hvordan de blandt andet har ondt i maven over at gå på arbejde. Hvad tænker du om det?

- Det gør selvfølgelig stort indtryk på mig. Man skulle helst ikke have det skidt med at gå på arbejde - tværtimod skulle det gerne være sådan, at man trives og har det godt, da man tilbringer meget af sin tid på et arbejde, siger Søren Fussing, men påpeger samtidig, at det kan være »at undgå, at få medarbejdere på en arbejdsplads føler, at det er svært«:

- Den følelse er der mange ting, der kan afføde. Men hvis vi får mange signaler om, at noget er galt, så er det selvfølgelig noget, vi skal se på, siger han og opfordrer til, at SOSU-elever selv siger højt, hvis de har det svært.

Opfordring: Sig det højt - Når ting ikke bliver italesat, begynder man at gå og gruble og forestille sig det værste scenarie. For eksempel en fyring. Derfor er det også altid vigtigt, at ansatte går til deres ledelse, tillidsrepræsentant eller faglige organisation, hvis noget plager dem, fastslår Søren Fussing.

Personalechefen er ikke overrasket over, at FOA i den konkrete sag om 26-årige Michelle Christensen, i en SMS til hende skriver, at det »rent menneskeligt« ikke var den rigtige løsning af Kalundborg Kommune at ophæve hendes uddannelsesaftale, som det blev gjort.

- Èn af måderne, hvorpå de (FOA, red.) er der for deres medlemmer, er jo for eksempel ved at hjælpe dem med at komme sig over den traumatiske situation, det kan være - og ofte er - at blive afskediget. Så jeg ville have været overrasket over, hvis organisationen ikke havde sagt lignende, fastslår han.