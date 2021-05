Se billedserie Et eksempel på affald, der hensynsløst er smidt i naturen, er her på »Svinestien« i Slagelse (bag ved Circle K på Smedegade), som avisen tidligere har omtalt. Det er ikke en »officiel« sti, som bliver vedligeholdt, måske derfor får henkastet affald lov til at ligge her i flere måneder. Billedet her er få dage gammelt. Foto: Kim Brandt

Kommune vil svineriet til livs med ny affaldsplan

Der er de senere år kommet et større fokus på henkastet affald og øget frivillighed fra borgere til at holde offentlige arealer fri for affald. For at skabe overblik og koordineret grundlag for indsatserne har kommunens entreprenørservice lavet en plan for henkastet affald.

Slagelse - 20. maj 2021 kl. 11:43 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen

Cigaretskodder, tyggegummi og papiraffald. Dertil pap, flasker og andet skrammel. Alt sammen noget, som ikke burde findes i naturen, men som ikke desto mindre gør det. Endda ofte i store mængder. Det vil mange - herunder Slagelse Kommune - gerne gøre noget ved, og derfor har kommunen for nylig lavet en slags »affalds-manifest«, som forsøger at samle og koordinere den kommunale indsats for en pænere og renere natur.

