Kommune vil sende endnu flere penge tilbage til forældre

Politikere i børne- og ungeudvalget i Slagelse Kommune skal mandag drøfte mulighederne for yderligere kompensation til børnefamilier, der har holdt deres børn hjemme.

Slagelse - 04. juni 2020 kl. 11:00

Samtlige forældre, der betaler for en kommunal institutionsplads, har allerede fået halvdelen tilbage for den første periode af nedlukningen som følge af coronavirus. Det drejer sig om betalingen for daginstitution og lignende, som kun var åbent for nødpasning fra midten af marts og en måned frem.

Nu skal politikere i børne- og ungeudvalget i Slagelse Kommune drøfte muligheden for at sende endnu flere penge retur til børnefamilier, der i genåbningsperioden fra midten af april til for ganske nylig holdt deres børn hjemme - eksempelvis på opfordring fra institutionerne, hvoraf flere har haft udfordringer med såvel personale som pladsmangel.

- Forældre har udvist samfundssind, og selv om jeg stadig modtager mange mails fra forældre, der mener, at pengene skal blive i institutionerne, så vil vi se på, hvordan en kompensation kan se ud, siger udvalgsformand Helle Blak (SF), som ikke selv har været og er den store fortaler for at give forældre penge tilbage - set i lyset af en presset økonomi på området - men modsat også mener, at det er fair i forhold til forældrene.

Bagudrettet orlov Udvalget skal drøfte tre handlemuligheder. En, hvor udvalget kan fastholde, at de cirka 70 forældre, der ønskede en plads i perioden, men fik et decideret nej, får penge tilbage. En, hvor man sender penge retur til alle, uanset om de har fået passet deres børn eller ej, og en, hvor man som forælder kan ansøge om såkaldt bagudrettet orlov, hvis man altså har holdt sit barn hjemme. Det vil sige orlov med tilbagevirkende kraft.

Sidstnævnte løsning vil i praksis betyde, at man søger om orlov - helt eller delvist - for perioden 15. april til og med 31. maj. Altså halvanden måned, hvilket også er den handlemulighed, forvaltningen hælder til allerede inden mødet på mandag.

Her vil den forventede merudgift være 3,5 millioner kroner mod syv millioner kroner, hvis man gav alle forældre penge tilbage for perioden.

- Men her giver det mening, fordi forældre selv skal sørge for at søge om orlov, siger Helle Blak, der ikke lægger skjul på, at det kan blive bøvlet rent administrativt.

- Men det er en bedre løsning, fordi forældre aktivt selv skal søge eller helt undlade, lyder det fra udvalgsformanden.

Formularen, der skal udfyldes, skal - hvis handlemuligheden om orlov vedtages - sendes til egen daginstitution inden 8. juli. Den vil samtidig være til at finde i institutionerne.

