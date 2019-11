I Slagelse Kommune indfører man et nyt tiltag, der skal få flere til at stoppe med at ryge. Fokus er på at kombinere fællesskaber i caféaftener med råd og vejledning - som her, hvor en af Slagelse Kommunes rygestoprådgivere, Marianne Lundqvist, snakker med en pige. Privatfoto

Kommune vil have flere til at kvitte smøgerne med nyt tiltag

Slagelse - 05. november 2019

For cirka hver femte borger i Slagelse Kommune er rygning en fast del af hverdagen. Men i fremtiden skal endnu færre have behovet for at tænde en cigaret i løbet af dagen.

Det mener kommunen, som af den grund fra januar søsætter et helt nyt tilbud i kampen mod rygning. Det fremgår af en pressemeddelelse.

Tilbuddet går under navnet »Slagelse kvitter smøgerne« og tilbyder rygere caféaftener, hvor de kan møde andre i et rygestop, høre oplæg fra blandt andre eksrygere og modtage råd og vejledning fra rygestoprådgivere.

Idéen bag caféaftenerne er nemlig, at fællesskaber kombineret med viden og værktøjer øger chancen for at fuldføre et rygestop.

I en kedelig top fem

- Vi ved, at rygestopkurser øger andelen, der stopper med at ryge. Derfor er det nye tilbud med rygestopcaféerne, hvor fællesskabet også er i fokus, en god og anderledes måde at blive røgfri på. Her er der mulighed for, at man kan tage sin nabo, hustru, bedste ven eller en helt fjerde i hånden og sammen få de bedste værktøjer, den nyeste viden og de dygtigste rygestoprådgivere til at understøtte beslutningen om at blive røgfri, forklarer formand i Slagelse Kommunes forebyggelses- og seniorudvalg, Ali Yavuz (S), i pressemeddelelsen.

Ifølge den seneste udgave af Sundhedsprofilen fra 2017, der er en undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt borgere over 16 år i Region Sjælland, ryger 21 procent af borgere i Slagelse Kommune nemlig dagligt. Kun fire andre af regionens i alt 17 kommuner har en større andel af borgere, der ryger.

Dermed er Slagelse Kommune i top fem over kommuner med mest røg i Region Sjælland.

Men ifølge Kræftens Bekæmpelse øges ens chancer for at blive røgfri, når man får hjælp fra en rygestoprådgiver. Og får man det før og under sit rygestop, er der fem gange så stor chance for, at at rygestop lykkes, oplyser Slagelse Kommune.

Derfor vil caféaftenerne være et forløb, der strækker sig over syv gange.

Forløb har før virket

Et forløb, der før har vist sig at virke. Blandt andet har Køge Kommune allerede haft succes med samme koncept, ligesom 28-årige Morten Vic Jensen fra Slagelse kan nikke genkendende til, at rådgivning før og under et rygestop hjælper.

Siden den 11. maj har han været røgfri, efter han deltog i et lignende et rygestopforløb i Slagelse Kommune.

- Jeg blev anbefalet af min rygestoprådgiver at vælge et rygestopforløb i grupper, og det er jeg virkelig glad for. Helt ærligt, så tror jeg næppe, at jeg var stoppet, hvis ikke det var fordi, at jeg havde fået hjælp i en gruppe og haft de andre at støtte mig til, siger han ifølge pressemeddelelsen og uddyber:

- Det er svært at ændre vaner, og selvmedlidenheden kan blive meget stor, når man skal kvitte rygningen. Jeg brugte fællesskabet på holdet rigtig meget, og det var en stor hjælp at høre, at de andre gik med de samme tanker som mig. Sammen fik vi sagt de tanker højt. Og samtidig vil man jo nødigt være den, som falder i og ikke lykkes, når man er del af et hold.

Caféaftenerne i Slagelse Kommune skydes i gang onsdag den 8. januar 2019 klokken 18.30 til klokken 20.00. Interesserede kan melse sig til senest den 19. december.

Tilbuddet er gratis og for alle, som bor i Slagelse Kommune. Deltagerne får desuden tilskud til rygestopmedicin og nikotinpræparater.