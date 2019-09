Se billedserie De lokale beboere i Næsby Strand har svært ved at se rimeligheden i lodsejerens klage - heller ikke Slagelse Kommune finder baggrunden for klagen rimelig. Men lodsejer Søren Schæffer Hansen (billedet) og hans søn Johnny fastholder, at de ikke ønsker drænvand pumpet over i deres private sø ved en eventuel oversvømmelse, og dermed er sagen atter sendt til hjørne og skal afvente Klagenævnets afgørelse. Foto: KIM BRANDT

Kommune uenig i lodsejers klage

Slagelse - 03. september 2019 kl. 06:30 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Slagelse Kommune er uenig med en lodsejers klage i forbindelse med digeplanerne i Næsby Strand. Men da klagen har opsættende virkning, er det stadig op til Klagenævnet at træffe den endelige afgørelse, som først ventes til næste år.

Det er iøvrigt ikke Søren Schæffer Hansen, men derimod hans søn, den 52-årige Johnny Schæffer Hansen, som ejer engen på Næsby Strand, der omkranser søen Skudeløbet. Det oplyser han i en mail til Sjællandske.

Han står - sammen med sin far - bag den aktuelle klage, der endnu engang har udskudt digeplanerne i Næsby Strand.

Som fortalt i lørdagsavisen går klagen ikke på, at der bliver etableret et dige. Johnny Schæffer Hansen vil dog ikke acceptere, at der fremover skal pumpes såkaldt drænvand tilbage i Skudeløbet ved oversvømmelser (drænvand er primært overskydende regnvand, der samler sig på jorden, red.).

Ligesom sin far er Johnny Schæffer Hansen frustreret over den forurening, som indtil kloakeringen af området i 2011 har ødelagt søen, og han frygter, at den foreslåede digeløsning vil fastholde søens dårlige tilstand:

- Som knægt kunne jeg både bade og fange fisk i søen - det kan man ikke mere. Jeg har to sønner, som på et tidspunkt skal arve engen. Min kamp går på, at de skal arve en eng, der er et stykke dejligt natur. Jeg mener, kommunen skal sørge for, at søen bliver ren igen efter mange års udledning af spildevand - og jeg vil ikke være med til, at man fremover vil pumpe drænvand tilbage i søen, siger han om baggrunden for klagen.

Slagelse Kommune er dog ikke enig i, at drænvandet udgør et problem. I en mail til Klagenævnet, dateret den 26. august 2019, skriver kommunen:

»Det er korrekt, at der historisk har været udledt spildevand til Skudeløbet fra sommerhusområdet Næsby Strand. Næsby Strand blev imidlertid kloakeret i 2011, og i dag sendes spildevandet til rensningsanlægget i Korsør. Det nye pumpeanlæg skal udelukkende håndtere drænvand, som i dag allerede løber naturligt til Skudeløbet, men hvis afvandingsvej fremover afspærres af diget og spunsvæggen. Pumpeanlægget skal ikke håndtere vand fra toiletter, befæstede arealer eller tage«.

Kommunen er heller ikke enig i, at søen er »stendød«. I samme mail hedder det:

»Skudeløbet er målsat i Vandområdeplanen med miljømålet »god økologisk tilstand«. Den økologiske tilstand i Skudeløbet vurderes ud fra klorofylindholdet i søen. Vestsjællands Amt og siden Miljøstyrelsen har løbende udført feltmålinger i Skudeløbet siden 2002 (senest i 2018) og finder for nuværende, at tilstanden er god. Eftersom der er tale om et drænopland, som allerede i dag afvander til Skudeløbet, samt at der ikke er tale om udledning af spildevand, har vi vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøtilstanden i Skudeløbet. På baggrund af ovenstående fastholder Slagelse Kommune afgørelsen af 31. juli 2019 efter vandløbsloven.«

Summa summarum mener Slagelse Kommune altså ikke, at klageren - Johnny Schæffer Hansen - reelt har grund til at klage.

Men eftersom klagen har opsættende virkning, så skal den først behandles af Klagenævnet, før der kan ske yderligere i sagen.

Og det vil efter alt at dømme tage et halvt års tid.

