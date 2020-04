Kommune til børn og ansatte: Bliv hjemme, hvis du er utryg

Flere såvel borgere som ansatte i Slagelse Kommune har den seneste tid udvist bekymring omkring det faktum, at de skal møde på arbejde, når de risikerer at bære eventuel coronasmitte med sig hjem til en pårørende i risikogruppen.

Nu slår borgmester John Dyrby Paulsen (S) det derfor fast, at man ved utryghed, og hvis man har en svagelig pårørende på hjemadressen og eventuelt et familiemedlem med covid-19, skal gøre det, man selv finder mest rigtigt.

- Hellere nogle små frem for store skridt. Ifølge sundhedsmyndighederne kan børn sagtens møde i skole, selv om en af de nærmeste er i risikozonen, og det samme gælder for de ansatte. Men vi vil gerne gå et skridt videre. Det må bidrage til at skabe tryghed for de mange utrygge forældre og ansatte, lyder det fra rådhuset i Slagelse.