Kommune taber tusindvis af kroner: Politikere appellerer til ministre

En borger på det tidligere socialpsykiatriske botilbud »Ungekollegiet« på Århusvej, som Slagelse kommune har lukket ned for snart et år siden, er i sin gode ret til at blive, hvor han er. Han kan nemlig ikke opsiges, da han i henhold til almenboligloven har en lejekontrakt.

De juridiske benspænd er Slagelse Kommune dog nu så træt af, at politikere vil have ministre på banen i forhold til en ændring af lovgivningen, når det drejer sig om netop boliger, som reelt er for borgere, der har behov for et socialpsykiatrisk tilbud.