Selv om Slagelse Kommune nu har fået vaccineret samtlige plejehjemsbeboere, rådes pårørende til stadig at være forsigtige. Kys og kram må vente, lyder det.

Kommune slår fast: Stadig ingen kys og kram

Hold afstand lidt endnu. Sådan lyder det fra både den kommunale ældrechef Charlotte Kaaber og den fungerende formand for Slagelse Kommunes forebyggelses- og seniorudvalg, Unnie Oldenburg (S), efter pårørende igen må komme på besøg på kommunens plejecentre.

Slagelse - 22. februar 2021 kl. 08:46 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

For selv om de sidste vaccine-stik til beboere, der ønsker det, er givet, mangler vaccinerne til personalet fortsat, og risikoen for en ny smittebølge truer.

Det skal tages alvorligt, understreger Charlotte Kaaber.

- Vi synes, at det er megaglædeligt, at pårørende nu igen er velkomne på plejecentrene. Men det er jo under den forudsætning, at vi stadig passer på. Jeg kan godt forstå, at man har behov for at være tæt på sine pårørende. Men vi opfordrer stadig til, at vi venter med både kys og kram, siger hun.

- Man kan have nærhed på mange måder. Jeg mener godt, at man kan virke indbydende og have en god relation, selv om man er bevidst om, at man sidder på afstand, uddyber hun, men erkender at der - måske særligt lige nu i en tid med hudsult - kan være undtagelser:

- Der er forskel på, om det er en borger, der har brug for et kram eller et klem i hånden. Eller om det er den generelle omgang. Dem, der har behovet for den fysiske berøring, skal man selvfølgelig give det til. Det er klart. Men generelt opfordrer jeg til, at vi ser mindre af det, siger ældrechefen.

