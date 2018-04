Kommune skal overvåge 20-årig pædofil

Det bliver nu op til Slagelse Kommune at føre tilsyn med en 20-årig mand fra Slagelse, som tidligere har forulempet to mindreårige børn seksuelt. Det blev afgjort ved Retten i Næstved onsdag eftermiddag. Senioranklager Anne Marie Fink fortæller:

- Skyldspørgsmålet var faktisk allerede afklaret tidligere, hvor han blev fundet skyldig i seksuelle krænkelser mod to mindreårige. Men så skulle han efterfølgende mentalundersøges, og her har undersøgelsen så påvist, at den nu dømte er lettere retarderet, oplyser anklageren.

Dommen betyder, at den 20-årige nu skal rette sig efter de anvisninger, kommunen vælger at pålægge ham.

Den 20-årige er dømt for i en periode mellem august 2015 til december 2016 gentagne gange at have udvist »upassende opførsel« over for to mindreårige drenge, mens disse har besøgt den nu dømte i hans værelse i en Slagelse-lejlighed.