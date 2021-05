De offentligt ansatte, der kan og ønsker det, skal stadig kunne arbejde hjemme, selv om der åbnes for en tilbagevenden.

Kommune satser på mere hjemmearbejde: Kan gøre Slagelse attraktiv

Flere offentligt ansatte kan begynde at sætte kursen mod deres respektive arbejdspladser, når en gradvis tilbagevenden til kontorerne er på tapetet fra 21. maj. I Slagelse Kommune er man villig til at lade folk arbejde hjemme fortsat - hvis det aftales lokalt.

Slagelse - 19. maj 2021 kl. 10:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Et flertal af Folketingets partier er enige om, at de, der i dag arbejder hjemme, gradvist skal tilbage på kontoret.

Fra fredag kan 20 procent vende tilbage, mens det bliver sat op til 50 procent 14. juni, hvor alle over 50 år ventes at have modtaget mindst ét stik mod coronavirus.

Til august vil alt - som situationen er nu - være normaliseret, hvad angår særligt offentligt ansattes hjemmearbejde.

Flere steder i landet er man dog beredt på at lade ansatte arbejde hjemme, selv om de sagtens kan komme fysisk på arbejde. Det gælder for eksempel i Slagelse Kommune, hvor der lægges op til, at kommunale virksomheder, centre og lignende tester videre og ser, hvilke ordninger der kan blive tale om.

- Vi har allerede aftalt, at vi skal tage læring af det, vi har gjort under coronaen, siger kommunaldirektør Frank E. Andersen, der her henviser til drøftelser i kommunens samarbejdsudvalg, HovedMED.

Der er nemlig ræson i fortsat at lade så mange som muligt arbejde hjemme. De, der i hvert fald ønsker det.

- Så længe den service, borgerne skal have, ydes, så kan vi ikke se, at det behøver blive lavet om. Derfor lader vi de lokale arbejdspladser drøfte, hvordan det kan fungere i fremtiden. 2021 bliver året, hvor vi prøver os frem, og så må vi se, hvad vi kan lære af den proces senere, siger Frank E. Andersen.

Kan gøre Slagelse attraktiv Ifølge kommunaldirektøren er man i dag mindre afhængig af den fysiske arbejdsplads, nemlig fordi flere sagtens kan gøre deres arbejde hjemmefra. Det har hele coronaperioden vist.

- Er man en børnefamilie og har brug for at være hjemme, så skal man gøre det, hvis man bliver enige om det ude på arbejdspladsen, siger kommunaldirektøren, som lægger vægt på, at den øverste ledelse ikke kommer til at blande sig.

- Nu gælder det om at prøve sig frem. Jo bedre vilkår vi kan give vores ansatte, jo bedre, siger Frank E. Andersen, der mener, at Slagelse Kommune måske vil nyde gavn af netop muligheden for mere hjemmearbejde.

- Det vil gøre det lettere at trække folk til fra eksempelvis København. Hvis de kan få mulighed for at være hjemme to-tre dage om ugen, så vil det pludselig blive mere attraktivt, spår han.