I Slagelse Kommune tages sexisme ganske seriøst. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Kommune sætter sexisme på dagsordenen: Der skal stadig være højt til loftet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommune sætter sexisme på dagsordenen: Der skal stadig være højt til loftet

Slagelse - 28. september 2020 kl. 09:17 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Mens flere folketingspolitikere, herunder senest Venstres Inger Støjberg, mener, at debatten om sexisme på danske arbejdspladser er løbet af sporet, er det ikke desto mindre en varm sag flere steder.

Det være sig også i Slagelse Kommune, hvor kommunaldirektør Frank E. Andersen har sat sexismen på dagsordenen. Der venter nu et møde i kommunens samarbejdsudvalg, hvor det skal drøftes igen, hvorledes man sikrer, at medarbejdere kan »lufte ud« og har de rette kanaler at bruge.

- For nogle er det tabubelagt, mens andre gerne taler åbent. Vi skal sikre, at der er de rette kanaler for alle, for om det foregår i en kommune med 7000 ansatte, er ikke et spørgsmål, vi skal behandle. Vi skal se på, hvordan vi håndterer det, når det foregår, siger kommunaldirektøren.

Han tilføjer, at den såkaldt danske model, hvor ansatte ved, hvem de skal gå til, hvis de oplever, at deres grænser overtrædes, virker. Også i Slagelse Kommune, hvor chefen står klar, en tillidsrepræsentant og til sidst også en fællestillidsrepræsentant, hvis man ikke fornemmer ørenlyd.

- Men vi skal sikre klare linjer, og det er selvfølgelig noget, vi bør tale om, lyder det fra kommunaldirektøren.

Ifølge kommunaldirektøren skal man ikke finde sig i sexchikane på jobbet. Det er derfor en drøftelse værd, hvordan man sikrer, at alle kan gå på arbejde uden at frygte at blive chikaneret, men samtidig også være til stede i et rum med højt til loftet.

- Vi har mange ansatte og virksomheder, hvor der er en jargon og en omgangstone. Men spørgsmålet er, hvorvidt der er tale om en sjov og uformel tone og så decideret sexisme, som ikke er i orden, siger Frank E. Andersen, som allerede har haft temaet på dagsordenen ved et møde med HovedMed, der er kommunens øverste samarbejdsudvalg.

Der venter yderligere drøftelser om en måned.