Se billedserie Pensionistparret Erik Rasmussen og Maj-Britt Jørgensen foran huset Halsebyvej 108, som de kæmper for, at kommunen ikke river ned. Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: Kommune river pensionistpars hus ned Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommune river pensionistpars hus ned

Slagelse - 28. maj 2018 kl. 06:12 Af Tekst og foto: Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Pensionistpar har hyret advokat for at undgå nedrivning af deres hus, men ifølge kommunen kan tvangsnedrivningen ikke længere standses.

Læs også: Tvangsnedrivning for nyt byråd

- Vi giver ikke op, lyder det bestemt fra 68-årige Erik Rasmussen, da Sjællandske på ny har sat ham og hans samlever og ejer af huset Halsebyvej 108 lidt uden for Korsør Maj-Britt Jørgensen i stævne ved ejendommen, som kommunen den 27. januar 2017 gav et nedrivningspåbud.

Ifølge byggesagsbehandler Bettina Hinrichsen kan intet nu hindre, at det faldefærdige hus vil være revet ned formentlig i løbet af august.

- Der er ikke flere klagemuligheder. Løbende har vi vejledt ejeren om, hvad der var af klagemuligheder, men de har ikke benyttet dem. Oprindelig tilbød vi at købe huset for 125.000 kroner, som en ejendomsmægler havde vurderet, at husets værdi var, men det afslog ejeren, siger Bettina Hinrichsen til Sjællandske. Hun tilføjer, at nedrivingen sker for kommunens regning.

Erik Rasmussen viser Sjællandske, hvor medarbejdere, der ifølge naboer kom fra kommunen, har skaffet sig adgang til det låste og afdækkede hus ved at skrue en træplade løs.

- Jeg melder dem til politiet for indbrud, hvis jeg får bekræftet, at det er kommunens folk, der har været inde i huset. For ejendomsretten er da grundlovssikret og ukrænkelig, siger Erik Rasmussen.

Bettina Hinrichsen bekræfter, at det er kommunen, der har været i huset.

- Det har vi i henhold til byfornyelseslovens § 77stk. 8 lov til. Og miljølovgivningen kræver, at vi miljøscreener ejendommen for farlige stoffer, inden vi river den ned, siger Bettina Hinrichsen.

Pensionistparret har hyret en advokat i Sorø til at kæmpe deres sag for at undgå en nedrivning.

- Han er uddannet murer, og mener nok, at huset sagtens kan sættes i stand, og han mener, at vi har en god sag, siger Erik Rssmussen. Han har de seneste måneder været plaget en del af sygdom, hvorfor der ikke er udført noget arbejde på den garage, han ikke langt fra det nedrivningsdømte hus er i gang med at lægge tag på.

Hverken garagen eller et udhus på grunden rives ned.

- Det er da irriterende, at vi nu skal bruge penge på en advokat, for så har vi ikke så mange penge at købe byggematerialer for, siger Erik Rasmussen.

I den seneste skrivelse fra kommunen, som Sjællandske har fået adgang til via aktindsigt, gives der en frist til den 30. maj til at rømme huset for genstande, da de ellers vil blive betragtet som løsøre og uden erstatningspligt.

- Det gør vi ikke, for vi kæmper for vores hus, siger Erik Rasmussen. I huset har han værksted med flere maskiner, ligesom bygge- og isoleringsmaterialer opbevares i huset.

Hans 65-årige samlever købte huset i 2006 for 675.000 kroner. 2016-vurderingen lød på 940.000 kroner, mens altså en ejendomsmægler for kommunen har vurderet den aktuelle her-og-nu-værdi til 125.000 kroner.

Baggrunden for nedrivningen er, at Slagelse Kommune vurderer huset som værende til gene og fare for omgivelserne og i en stand, hvor det ikke kan betale sig at sætte det i stand.

relaterede artikler

Tvangsnedrivning af pensionisters hus på byrådets bord 25. november 2017 kl. 07:52

Ny frist til pensionister truet af tvangsnedrivning 09. oktober 2017 kl. 08:30

Pensionister trues med at få deres hus revet ned 15. august 2017 kl. 06:20