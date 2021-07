Kvaliteten af tilbuddene om genoptræning på Plejecentret Blomstergården fejler intet, mener chef på området. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Kommune reagerer på kritik: - Vi har de rette kompetencer

Beslutningen om, hvor borgerne skal have deres rehabiliteringsforløb beror altid på en konkret og individuel vurdering, understreger Slagelse Kommune, efter en familie mener at være blevet offer for et økonomisk hensyn frem for et menneskeligt.

12. juli 2021

- Vi har det faglige niveau og de rette kompetencer på Blomstergården til at yde specialiseret genoptræning til borgere med neurologiske skader.

Så klart slår Charlotte Kaaber, der er chef for sundhed og ældre i Slagelse Kommune, det fast, efter en familie har klaget over ikke at være blevet visiteret til et ordentligt genoptræningsforløb i forbindelse med en svær hjerneskade.

Hjerneskaden pådrog 59-årige Tina Andersen sig sidste år efter en fejloperation på Odense Universitetshosiptal, der krævede et intensivt rehabiliteringsforløb, og Slagelse Kommune visiterede hende derfor til de midlertidige genoptræningspladser på netop plejecentret Blomstergården.

Individuelle forløb Men ifølge Tina Andersens mand, Torben Andersen, fik familien tidligt at vide, at de midlertidige genoptræningspladser på stedet slet ikke kunne løfte opgaven. Beskeden blev givet af en læge, mens Tina Andersen lå Afdeling for Hjerneskader på Hvidovre Hospital, fortæller han. Begrundelsen skulle ifølge Torben Andersen være, at Blomstergården hverken har det nødvendige kvalificerede personale eller de rigtige faciliteter til genoptræningen.

Men det afvises altså soleklart af chefen på området.

- Vores medarbejdere terapeuter, sygeplejersker og SOSU-medarbejdere har et tværfagligt samarbejde omkring træningen, plejen og behandlingen. Og borgernes praktiserende læge er også med i forløbet, skriver Charlotte Kaaber i en mail til Sjællandske.

Hun uddyber, at forløbene »bliver konkret og individuelt sammensat ud fra borgerens udfordringer, funktionsniveau og energiniveau.«

Aflyste tider af en årsag Torben Andersen mener dog selv at have været vidne til flere kritisable forhold. Blandt andet at Tinas planlagte træninger ofte blev forkortede eller helt aflyst.

Det kan der dog være en naturlig forklaring på, mener Charlotte Kaaber.

-Det er en kendt problematik, at borgere med neurologiske skader også er udpræget trætte. Det er medarbejderne også nødt til at tage med som en vigtig faktor - både når de planlægger et træningsforløb og hver eneste dag, når træningen skal gennemføres, forklarer hun og uddyber videre:

- At terapeuterne ikke kom hver dag efter skema kan hænge sammen med, at de har haft dialog med deres kollegaer vedrørende borgerens energiniveau og derved vurderede, at borgeren ikke var klar til træning. Vi beklager, at borger og pårørende ikke hver gang blev orienteret om, at terapeuten kom senere end planlagt.

»Odentlig brug af skattekroner« Efter at have råbt op i næsten seks uger, får familien imidlertid flyttet Tina Andersen til Ringstedhave, etneurorehabiliteringscenter i Ringsted, der udelukkende arbejder med genoptræning af hjerneskader og samarbejder med flere kommuner - heriblandt Slagelse.

Torben Andersen vurderer, at Tina Andersen her endelig begyndte at gøre flere fremskridt og mener, at hun fra start burde have været visiteret hertil. Han anklager Slagelse Kommune for at ville vælge »den billigste løsning« - men også dette afvises af Charlotte Kaaber.

- Grunden til, at Tina Andersen blev henvist til Ringstedhave var, at samarbejdet med familien ikke kunne forblive konstruktivt, forklarer hun og påpeger, at familien »desværre« også valgte at ophøre samarbejdet med Ringstedhave inden den planlagte afslutning.

Charlotte Kaaber anerkender dog, at Blomstergården ér et billigere tilbud end Ringstedhave.

- Vi er stolte af, at vi kan levere en så faglig kompetent rehabilitering på Blomstergården, som også er væsentlig billigere end de specialiserede tilbud, vi ellers kan henvise til. Det er ordentlig brug af borgernes skattekroner, understreger hun.