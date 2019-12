Flere unge bruger i forvejen meget af deres tid foran computeren - for eksempel når de spiller computerspil. Og nu skal udsatte unge i Slagelse Kommune også nemt kunne bruge computeren - eller deres mobiltelefon - til at søge rådgivning. Foto: Per Christensen Foto: Per

Kommune med ny satsning: Vil rådgive unge digitalt

Rådgivning på internettet skal gøre det nemmere at nå unge, der har det svært. I et nyt samarbejde med det anonyme online rådgivningstilbud »Cyberhus«, vil Slagelse Kommune nemlig møde de unge på deres præmisser, lyder det.

02. december 2019

Kærestesorger, konflikter i familien eller kriser i hverdagen. Der kan være mange grunde til, at livet kan gøre ondt. Også for børn og unge.

Men det kan imidlertid være en udfordring at nå frem med den rette hjælp.

Derfor indgår Slagelse Kommune nu et samarbejde med »Cyberhus«, der er et digitalt og anonymt rådgivningstilbud. Her vil der således fra i dag, den 2. december, sidde rådgivere klar til at hjælpe kommunens udsatte unge under 18 år.

- Når vi bliver digitale, så er det jo af én grund: For at gøre det på de unges præmisser. Vi ønsker at møde dem der, hvor de er - og i dag er det på internettet, forklarer SSP-konsulent Brian Sørensen, der er én af tovholderne på projektet.

Tusindvis søger hjælp Rådgiver-gruppen, som fremadrettet vil sidde klar til at besvare spørgsmål, vil således bestå af blandt andre ansatte indenfor skole, sundhed og SSP. Og fra platformen Cyberhus vil de være online på »Slagelsechatten« hver mandag fra klokken 16 til klokken 20.

Ifølge Brian Sørensen viser data nemlig, at der hver måned er mindst 1000 unge i Slagelse Kommune, der søger hjælp på internettet. Tallene kommer fra Cyberhus, der via en IP-adresse kan spore, hvilken kommune unge sidder i, når de bruger tjenesten, forklarer han.

- Og så tør jeg ikke tænke på, hvor mange der ellers søger hjælp, men som bruger andre tjenester eller måske slet ikke rækker ud. For tallet er nok reelt meget højere, end vi kender til, slår SSP-konsulenten fast.

Den anonyme chatrådgivning Cyberhus er et projekt støttet af Veluxfonden, der allerede har gode erfaringer fra flere kommuner i landet i forebyggelsen mod alvorlig mistrivsel og begyndende kriminalitet.

Som den første kommune i projektet, har Slagelse fået hjælp af en konsulent i digital kommunikation til at udarbejde en digital kampagne i forbindelse med åbningen af »Slagelsechatten«.

Kampagnen har fået navnet »IkkeAlene«, da chatten netop har til formål at vise de unge, at der altid er en voksen der gerne vil lytte og snakke med dem.

Samtidig skal kampagnen fortælle de unge, at mange af de spørgsmål eller tanker, som de kan føle sig alene med, ofte er noget, de har tilfælles med andre unge. Tidligere har Sjællandske på samme måde kunne beskrive en stigende udsathed blandt børn og unge i kommunen, da antallet af underretninger de seneste år er eksploderet.

Siden 2015 er antallet af underretninger om børn og unge i Slagelse Kommune nemlig steget med 47,6 procent, så der sidste år henover årets 12 måneder blev indgivet i alt 2.177 underretninger. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Det svarer til over 181 underretninger om måneden. Eller lige under ni anmeldelser hver eneste dag, hvis man ser bort fra weekender og helligdage, hvor underretninger ikke registreres.

Ikke nok med rådgivning én gang om ugen Til sammenligning er antallet af underretninger om børn og unge på landsplan i samme periode steget med 30,7 procent. Altså er stigningen i hele landet 17 procent lavere end i Slagelse Kommune.

Af den grund erkender SSP-konsulenten Brian Sørensen, at det på sigt ikke vil være nok kun at yde rådgivning til kommunens unge én gang om ugen, som det er planlagt, at rådgiverne skal sidde klar ved chatten.

- Det er slet ikke nok. Og for at imødekomme det kæmpe pres, som vi forventer, møder alle rådgivere også ind, når vi åbner første gang på mandag (i dag, den 2. december, red.), forklarer han og uddyber, at det er planen, at »Slagelsechatten« via platformen Cyberhus i 2021 skal være åben hele ugen.

Ifølge Brian Sørensen giver det nemlig en stor fordel for de unge, hvis de kan søge hjælp hos rådgivere, der ved noget om Slagelse Kommune. For eksempel kan rådgiverne nemmere henvise de unge til relevante tilbud.

På den måde kan den lokale chat således noget andet end for eksempel BørneTelefonen, der er den landsdækkende anonyme rådgivning for børn og unge, mener SSP-konsulenten.

Derfor er det ambitionen, at den nye chat skal være lige så tilgængelig, lyder det.

- For det er klart, at når unge har brug for hjælp, så er det nu og her. Og hvis det så er onsdag, går de selvfølgelig ikke og venter på, at det bliver mandag. Og så risikerer vi at tabe dem, slår Brian Sørensen fast.

En samlet styrket indsats Foruden at være en forebyggende indsats for unge i Slagelse, er fomålet med »Slagelsechatten« også at styrke Slagelse Kommunes ungeindsats samlet set, lyder det.

Rådgiverne, der samarbejder på tværs af faggrupper, lærer nemlig af hinandens faglighed og får dermed et hurtigere og bredere kendskab til de forskellige tilbud, kommunen har. Også rusmiddelcenteret, Perron 3, er tovholder på det nye projekt.