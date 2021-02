I Slagelse Kommune har man været nødsaget til at lukke samtlige skøjtebaner og -søer ned, da isen de fleste steder sejler i vand. Selvom isen kan være tyk nok til at bære nedenunder, så opstår der nemt huller, advarer kommunen.

Kommune lukker straks farlige skøjtebaner: - Lad være med at gå ud

I kun en enkelt uges tid var det muligt for borgere i Slagelse Kommune at stå på skøjter. Manglen på frostgrader får kommunen til at lukke samtlige skøjtebaner ned med øjeblikkelig varsel.