Kommune lod børn leve i druk, vold og svigt: Nu rejser politiet tiltale mod forældre

Anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi rejser tiltale mod mor og stedfar. Søstre har i årevis råbt op om svigt, men kommune og system troede trods talrige underretninger mere på forældrene end deres børn.

Slagelse - 26. maj 2020 kl. 06:05 Af Carsten Lysdal

Følelsen af afmagt kradser fortsat i hverdagens overflade. Frustrationen over altid at have fået at vide, at man overdrev og pyntede på virkeligheden, når man for Gud ved hvilken gang råbte op om svigt i hjemmet, har samtidig affødt ar på sjælen, der aldrig forsvinder.

Alligevel anes nu en form for lettelse hos de to søstre Sarah og Sabrina Pedersen fra Slagelse, hvis forældre - en mor og en stedfar - til juli sætter sig på anklagebænken.

Det gør de som led i den tiltale, som anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har rejst imod dem. En anklage, der går på mishandling og vold - såvel fysisk og psykisk - der ifølge politiet og den sammenbragte søskendeflok på i alt seks har fundet sted helt fra 2006 til 2019. Det er således ikke kun de to voksne kvinder på 20 og 22 år, forholdene drejer sig om, men også flere øvrige, mindre søskende.

Sjællandske har forsøgt at få fat på moren, der angiveligt er bekendt med tiltalen. Trods flere opkald og beskeder mandag er hun dog ikke vendt tilbage med en kommentar.

Hun har dog tidligere udtrykt, at pigerne - da de i januar tog bladet fra munden - fyldte omverdenen med løgn. Faktisk betragtede hun dengang offentliggørelsen som chikane.

- Det er ikke rigtigt, og vi betragter det som ren chikane, at det bliver lagt på Facebook også. Det bliver meldt til politiet, sagde hun dengang, om end hun dog indrømmede, at der i forhold til alkohol har været et problem tidligere.

- Dengang vi boede i Korsør, var der et alkoholmisbrug. Det varede i fem år, men der har ikke været noget efter, lød det.

Druk, vold og omsorgssvigt Sagen omhandler et forældrepar, der ifølge søstrenes skildring har levet i hashens tåger, drukket heftigt og tyet til vold, når modstanden fra børnene syntes urimelig. Sarah og Sabrina Pedersen fortæller eksempelvis om, hvordan der blev kvitteret med en flad på siden af hovedet, hvis de i frustration ødelagde forældrenes hash-bong, eller om morens trusler om at brænde deres hænder på en kogeplade.

Hverdagen og volden gjorde dem dog mere hårdhudede end det modsatte, om end det har gjort ondt hver evig eneste dag.

Sågar er Slagelse Kommune ad flere omgange blevet gjort opmærksom på synlig mistrivsel igennem børnenes barndom. Faktisk er kommunen druknet i underretninger omhandlende samtlige søskende, ligesom de to søstres ene bror heller ikke har lagt fingrene imellem i Sjællandske.

- Der er misbrug, fester, alkohol og vold. De har slået mig flere gange. Alt er rigtigt, lød det tilbage i januar, hvor teenagedrengen endvidere fortalte om, hvordan han måtte spørge sin farmor om husly, fordi han var blevet smidt ud i forteltet for at sove, idet der ikke var nok plads i den campingvogn, som forældrene boede i midt i Slagelse by.

Skolers underretninger, som Sjællandske har modtaget via aktindsigt, belyser ligeledes mistrivsel, men samtidig en lang line i forældrenes favør.

Hvorfor først nu? Der er nemlig gået adskillige år, før kommunen og dens sagsbehandlere reelt har taget børnenes ord for gode, sandfærdige varer og ikke blot lyttet til forældrenes afvisning af de påståede uhyrligheder. Kommunen har da også undervejs i forløbet betegnet hjemadresser som »uegnede for børn«.

Det ses for eksempel i notat om et uanmeldt hjemmebesøg helt tilbage i 2013, hvor flere børn boede hjemme.

Derfor spørger søstrene sig stadigvæk, hvorfor det først er nu, at der skrides til handling fra systemets side.

- Der må jo pludselig være noget i det, vi siger, eftersom politiet nu rejser tiltale. De ville næppe tage en sag op, hvis de tvivlede på den, siger Sarah Pedersen, der begræder, at det har trukket ud i en grad, som det er tilfældet.

- Det kan godt være, at en gren af systemet reagerer nu, men der er jo stadig en kommune, der bare har set til igennem årene, siger den 20-årige, som er bekendt med, at der stadig bor en lillesøster på forældrenes hjemadresse.

Også Sabrina Pedersen er frustreret.

- Hvorfor lytter systemet først så mange år efter? Hvis det er galt i dag, så var det jo også dengang. Nøjagtigt som vi sagde, men dengang blev det hele bare betegnet som løgn, mener hun.

De er begge spændte på det retlige forløb og gensynet med forældrene, som de ellers har cuttet al kontakt til.

- Det er ømt, og jeg tror da helt sikkert, at følelserne fra dengang kommer op i én igen, siger Sarah Pedersen, der i dag er gravid og fortsat mener, at kommunen prioriterer helt forkert.

- De holder skarpt øje med mig i dag og bruger en masse ressourcer på at undersøge, om jeg magter at være mor. Men der er vitterlig ikke noget at komme efter, selv om jeg og mine søskende har haft en hård, svær barndom. Vi er stærke, og det er også derfor, vi ikke har givet op, slår hun fast.