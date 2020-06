Forældre kan søge om bagudrettet orlov for deres børn og få penge tilbage.

Send til din ven. X Artiklen: Kommune klar med millioner til børnefamilier Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommune klar med millioner til børnefamilier

Slagelse - 10. juni 2020 kl. 06:05 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alle børnefamilier, der fra 15. april frem til 31. maj har betalt for en plads i et kommunalt dagtilbud, de ikke har anvendt, kan nu søge om bagudrettet orlov.

Altså kan børnefamilier få de penge tilbage, de har betalt i halvanden måned, hvor de har holdt deres poder hjemme.

Det besluttede børne- og ungeudvalget i Slagelse Kommune forleden.

- Det er en god løsning. Selvfølgelig skal borgerne have mulighed for at få deres penge tilbage, ligesom de skal have lov til at lade dem blive på området, siger næstformand Unnie Oldenburg (S).

Hun har hørt fra flere forældre, der aldeles ikke ønsker penge tilbage.

- Pengene skal ikke tvinges ned i halsen på nogen, men de, der måtte ønske det, skal have muligheden, siger hun.

Udvalg og byråd har haft sagen på dagsordenen ad flere omgange. Først nåede man et kompromis for den første periode fra marts til midten af april, hvor alt var lukket. Således sendte man halvdelen tilbage til samtlige forældre, der var ramt af nedlukningen, hvilket er sket i skikkelse af en halvering af betalingen for juni måned.

Efterfølgende besluttede man - for perioden 15. april og et par uger frem - at det blot var 70 forældre, der skulle have penge tilbage. Dem, som aktivt havde ønsket pasning, men ikke kunne få det, mens de forældre, der blot havde spillet med på institutionernes opfordringer om at holde børnene hjemme i videst muligt omfang, ikke fik noget.

Ansøg i institutionen Det får de dog nu. Udvalgets beslutning betyder, at samtlige forældre med børn i et dagtilbud får mulighed for bagudrettet at ansøge om orlov for hele eller dele af genåbningsperioden.

- De skal derfor tage aktivt stilling, lyder det fra Unnie Oldenburg.

Løsningen kan koste kommunekassen op imod 3,5 millioner kroner.

Skemaet, der skal udfyldes, ventes desuden frigivet hurtigst muligt.

Forældre skal aflevere til egen daginstitution senest den 8. juli 2020. Kompensationen modregnes i opkrævning for forældrebetaling for enten september eller oktober måned.

Forældrebetaling for børn i dagtilbud i Slagelse Kommune er 2639 kr. for en dagplejeplads, 2951 kr. for vuggestueplads og 1405 kr. for en børnehaveplads.