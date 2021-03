Slagelse Kommune vil give anerkendelse til ansatte for deres flid og ekstraordinære indsats under coronakrisen.

Kommune klar med gavekort til 7000 ansatte: Ekspert sår tvivl om lovlighed

7000 kommunalt ansatte kan se frem til et corona-skulderklap til en værdi af samlet 3,7 millioner kroner. Idé om gavekort til en bestemt kreds af butikker og betingelsen om, at pengene derfor skal bruges inden for kommunens grænser, holder dog næppe i byretten, siger kommunalforsker.

Samtlige partier i Slagelse Byråd på nær Venstre hilser anerkendelse af 7000 kommunalt ansatte velkommen. Mere præcist i form af 500 kroner pr. næse til et gavekort til brug inden for kommunegrænsen og i butikker, der er medlem af en erhvervsforening, eller til en oplevelse, en tur på restaurant med kollegerne eller lignende.

