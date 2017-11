Se billedserie Jess Rud Haupt har tabt sig hele 78 kg, siden han startede med livsstilstilbudet fra Slagelse Kommune. Her viser han sammen med livsstilskonsulent Connie Larsen et par af sine gamle bukser frem. Pressefoto

Kommune har hjulpet Jess og Steen til en ny livsstil

Det er meget forskelligt, hvordan man reagerer, når man får en kronisk sygdom som for eksempel KOL, type 2 diabetes eller en hjertesygdom. Steen Bjarne Christiansen og Jess Rud Haupt har begge reageret ved at takke ja til et livsstilstilbud gennem Slagelse Kommune, så de kunne få hjælp til at håndtere en hverdag med sygdom.

Steen Bjarne Christiansen fik i oktober 2016 diagnosticeret type 2 diabetes, og gennem et livsstilsforløb hos Slagelse Kommune har Steen fået ny viden og nye redskaber, som har haft stor betydning for hans hverdag.

- Siden oktober sidste år og frem til august i år har jeg tabt mig 13 kg. Samtidig er mine blodsukkerværdier også faldet, og det skyldes i høj grad samtalerne med livsstilskonsulenterne, som har givet mig ny viden og nye redskaber til en sundere kost. Samtidig har de løbende samtaler også været med til at fastholde min motivation, og det har været en stor hjælp, siger Steen Bjarne Christiansen, der kommer fra Slagelse.

Også Jess Rud Haupt fra Korsør har takket ja til et livstilsforløb, som han startede i tilbage i oktober 2016 og stadig er i gang med sit forløb. Jess Rud Haupt startede til livstilsforløb på grund af meget stærke rygsmerter og diskusprolaps - og fik konstateret både søvnapnø og type 2 diabetes, mens han var i forløbet. Men store ting er sket:

- 78 kg er der røget, siden jeg startede i et livstilstilbud og mødtes med sundhedskoordinatoren første gang. Tilbuddet har været rigtig godt for mig, for det indeholder en god palette af redskaber, som kommer omkring både det fysiske og det psykiske. Men resultaterne kommer selvfølgelig ikke af sig selv. Det kræver, at man er 100 procent motiveret, når man starter op og fortsætter i et forløb, siger Jess Rud Haupt, og forklarer at det er op til en selv at tage de mange råd til sig.

- Livsstilskonsulenterne vejleder og giver redskaber, men det er også op til én selv at lykkes og skabe resultater. Livsstiltilbuddet og samtalerne er derfor rigtig gode til at fastholde og sikre, at man bliver holdt til ilden. Jeg håber, at flere vil gøre brug af tilbuddet, for det har givet mig et andet overskud og en større livskvalitet i min hverdag, fortæller Jess Rud Haupt.

Alle borgere kan henvende sig til Slagelse Kommunes Sundhedskoordinatorer, hvis man er i risiko for, har tegn på eller har fået konstateret type 2 diabetes, hjerte-karsygdom, knogleskørhed, slidgigt, depression, KOL, kræft eller har en svær overvægt med BMI over 35.

Du kan også henvende dig, hvis du har behov for bedre at kunne håndtere at leve med en kronisk sygdom, at tackle kroniske smerter eller at tackle angst og depression. Gennem livstilssamtaler, individuelle forløb og holdforløb får du redskaber til nye vaner i forhold til kost, motion og mental velvære.