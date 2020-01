Send til din ven. X Artiklen: Kommune fik underretninger på stribe - men lod børn bo hjemme alligevel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommune fik underretninger på stribe - men lod børn bo hjemme alligevel

Slagelse Kommunes forvaltning rører nu på sig efter to søstres levnedsskildring i Sjællandske. Aktindsigt viser, at der igennem årene har været utallige underretninger. Kommunen har dog troet på det bedste i mor og stedfar.

Slagelse - 25. januar 2020 kl. 06:35 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke småting, en søskendeflok fra Slagelse på i alt seks sammenbragte børn har måttet sluge igennem deres barndom.

De har boet på så mange adresser, at det ikke kan tælles på fire hænder - sågar i en campingvogn i Rosengården i Slagelse - ligesom der er kommet så mange underretninger, at det synes forunderligt, at Slagelse Kommune overhovedet har ladet børn bo under de beskrevne, usle kår.

To søstre, Sarah og Sabrina Pedersen på 20 og 21 år, stod for nylig i Sjællandske frem med deres beretning. En sand fortælling om livet med evigt påvirkede forældre, hashrøg, vold, druk og omsorgssvigt, som søstrene endda har forsøgt at protestere imod med den konsekvens, at når de knuste bong-flaskerne, så fik de en decideret flad på siden af hovedet.

Hverdagen og volden har gjort dem begge så hårdhudede, at de i dag magter at kæmpe videre, trods en myndighed i form af Slagelse Kommune tidligere har været mere på moren og stedfarens side.

Det er i hvert fald, hvad de synes.

- Kommunen har altid ment, at vi løj. Hver evig eneste gang, lød det i starten af januar i Sjællandske.

Kommune har kendt til svigt i mange år Interviewet synes nu at have fået den rette virkning. I hvert fald har Slagelse Kommune genoptaget sagerne, som sagsbehandlere og fagpersoner ellers har været rigeligt inde over i flere år. Uden dog at gøre, hvad søstrene ønskede: at deres små søskende fik et nyt hjem.

Således fortæller Sarah Pedersen, at der i stedet for to nu kun bor én hjemme hos mor og stedfaren, som ifølge underretninger mangler det, der skal til. Det være sig udi at være en god forælder.

En aktindsigt, som Sjællandske har fået i Sarah Pedersens sag, viser også, at der har været masser af bevågenhed fra kommunens side. Hun blev som 13-årig sendt i en slags plejefamilie. Senere på efterskole.

Men hvorfor flere af hendes mindre søskende skulle blive hjemme - to af dem helt til nu - undrer hende såre.

Trusler og svigt I en underretning fra 2011, og på baggrund af en samtale med Sarah Pedersen, står det blandt andet, at moren har truet med at brænde tre søskendes hænder på en kogeplade. Der står også, at pigen har søgt tilflugt hos morens tidligere veninde. Desuden fortæller hun sagsbehandleren, at hun hellere bor på gaden end tager hjem, ligesom en beboer tæt ved familien har konstateret, at de ældre søskende er gået på indkøb i regnvejr, fordi de ellers ikke ville få mad. I samme henvendelse til kommunen fra 2012 står der, at begge forældre ryger hash og drikker sig fulde hver eneste dag.

Aktindsigten viser desuden, at der igennem flere år er blevet skrevet til kommunen, som efterfølgende har hørt forældrene ad, om nu også det, søstrene sagde, holdt vand. Ikke underligt slog mor og stedfar sig i tøjret og afviste, hvilket de øvrigt fortsat gør.

De føler sig chikaneret, og over for Sjællandske har moren da også tidligere fortalt, at alt, der blev sagt om druk, vold og svigt, var løgn. Hun afviste dog ikke, at der på et tidspunkt var et decideret misbrug i hjemmet.

Underretninger lyver dog ikke. Heller ikke den fra en skole i Mørkøv, hvor der står, at læreren i forbindelse med skolesvømning konstaterede urenheder og fodvorter, ligesom man forklarede, at skolen selv havde taget initiativ til at indkøbe havregryn og rugbrød, fordi pigerne kom i skole med tom mave og uden madpakke til frokostfrikvarteret.

I en børnefaglig vurdering fra 2015 står der i øvrigt, at Sarah Pedersen allerede i en tidlig alder har været nødt til at klare sig selv, og at hun har manglet opbakning hjemmefra.

- Men hvorfor har kommunen så aldrig gjort noget i forhold til mine mindre søskende før nu, spørger hun forarget.