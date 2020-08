Snart åbner Barnets Blå Hus i Slagelse, hvor terapiforløb skal sikre mere hjælp til børn fra hjem med misbrugsproblemer ved at tackle eventuelle traumatiske oplevelser. Kommunen modtog sidste år otte underretninger om et barn eller en ung hver eneste dag. Men i Barnets Blå Hus er der også hjælp at hente til forældre. Foto: Fleur Sativa

Send til din ven. X Artiklen: Kommune fik otte underretninger hver dag: Nu sikres børn fra hjem med misbrug mere hjælp Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommune fik otte underretninger hver dag: Nu sikres børn fra hjem med misbrug mere hjælp

Sidste år var misbrug årsag til mere end hver 10. underretning af et barn eller en ung i Slagelse Kommune. Nyt og gratis behandlingstilbud skal sikre hjælp til både børnene og deres forældre.

Slagelse - 17. august 2020 kl. 14:53 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis mor eller far - igen - har holdt fest hele weekenden, kan det være svært at komme op og i skole, når vækkeuret ringer mandag morgen.

Alligevel vurderes det, at hvert 10. barn i Danmark oplever misbrug tæt på i familien. Ligesom man ved, at børn af misbrugere har større risiko for selv at ende i misbrugsproblemer.

I Slagelse skal et nyt og gratis behandlingstilbud derfor sikre hjælp til både børnene og deres forældre.

»Barnets Blå Hus«, der er finansieret af puljemidler fra Socialstyrelsen, starter op i Smedegade og vil tilbyde hjælp til familier og børn op til 13 år i form af terapi og fællesskabende aktiviteter.

- Kommunen kan bruge os og henvise til os. Og det, tænker jeg, er rigtig godt, for kommuner i hele landet er presset økonomisk. Så forhåbentlig kan vi nu nå ud til endnu flere ved at være et gratis tilbud, forklarer lederen af det nyåbnede Barnets Blå Hus i Slagelse, Inge Overgaard Jakobsen.

Otte daglige underretninger Det nye behandlingstilbud drives således af Blå Kors i samarbejde med den lokale kommune. Og huset i Slagelse bliver det sjette Barnets Blå Hus i Danmark. For hjælpen er der behov for. I Slagelse Kommune modtog man sidste år hele 2070 underretninger om et barn eller en ung under 18 år.

"De her børn bliver ofte for hurtigt voksne. Fordi de skal passe mor, far eller nogle mindre søskende."

- Inge Overgaard Jakobsen, leder af Barnets Blå Hus Slagelse - Inge Overgaard Jakobsen, leder af Barnets Blå Hus Slagelse Det svarer til mere end otte underretninger per arbejdsdag og er det andet højeste antal i Region Sjælland kun overgået af Næstved Kommune, hvor der til sammenligning blev indgivet 2541 underretninger i hele 2019.

Ud af de i alt 2070 underretninger handlede 249 om en bekymring for enten et misbrug hos barnet selv eller hos forældrene.

Altså var misbrugsproblemer i familien sidste år årsag til mere end hver 10. underretning i Slagelse Kommune. Noget, der kan have store og afgørende konsekvenser for barnet, fortæller Inge Overgaard Jakobsen.

Skam og skyldfølelse - De her børn bliver ofte for hurtigt voksne. Fordi de skal passe mor, far eller nogle mindre søskende. Og så bliver de kede af det og føler ofte en skyld eller skam, fordi de tror, at det er deres skyld. At det er dem, der har gjort noget galt, forklarer lederen af Barnets Blå Hus. Artiklen forsætter efter billedet...

Inge Overgaard Jakobsen er leder af det nye behandlingstilbud i Slagelse, som drives af Blå Kors i samarbejde med kommunen. Huset i Slagelse bliver det sjette Barnets Blå Hus i Danmark. Foto: Fleur Sativa



Ifølge Inge Overgaard Jakobsen kan misbrug i familien føre til to reaktioner hos barnet: Enten bliver barnet indelukket eller omvendt opfører sig mere udadreagerende.

I begge tilfælde er det vigtigt, at skoler eller daginstistutioner er opmærksomme og handler på det, siger hun.

- Men det kan også være, at man er en nabo eller en ven af familien. I alle tilfælde er det vigtigt at turde ikke at være berøringsangst, men at række ud og snakke om de muligheder, der er for at få hjælp, forklarer Inge Overgaard Jakobsen.

Terapiforløb I Barnets Blå Hus tilbydes hjælpen ved at sikre, at børn fra misbrugsfamilier får talt om alt det svære, de har oplevet eller står midt i.

Gennem terapi - som kan foregå enten individuelt eller i grupper - vil de for eksempel få hjælp til at tackle og komme sig over eventuelle traumatiske oplevelser.

Børn fra misbrugsfamilier har nemlig ikke alene selv større risiko for at udvikle et misbrug. De ender også ofte i psykiatrisk behandling eller begår selvmord.

Derfor er det vigtigt, at der bliver sat tidligt ind. Artiklen fortsætter efter billedet...

I Barnets Blå Hus i Slagelse vil børn fra misbrugsfamilier modtage terapiforløb hos psykoterapeut Ulrik Buch. Foto: Fleur Sativa



Men Barnets Blå Hus er ikke kun for børn. Også forældre kan søge og få hjælp gennem det nye behandlingstilbud. For eksempel hvis de har et misbrug eller har en partner eller tidligere partner med et misbrug.

Hjælp til hele familien Når et barn kommer i huset, er der således hjælp og terapi at hente til hele familien, så oplevelserne omkring misbruget kan blive bearbejdet »hele vejen rundt«. Derudover skal tilbuddet sikre, at børn og forældre bliver bedre til at være sammen med andre og udbygge deres sociale netværk.

"Det er vigtigt at sikre, at hele familien får hjælp. For på et tidspunkt skal vi slippe dem igen (...)"

- Inge Overgaard Jakobsen, leder af Barnets Blå Hus Slagelse - Inge Overgaard Jakobsen, leder af Barnets Blå Hus Slagelse Behandlingstilbuddet vil derfor blandt andet tilbyde familier at kunne deltage i aktiviteter som udflugter og sommerlejre.

På den måde vil udsatte børn møde jævnaldrende i samme situation. Og det kan være en lettelse at opleve, at de ikke er alene om at have problemer i familien, forklarer leder Inge Overgaard Jakobsen.

- Det er vigtigt at sikre, at hele familien får hjælp. For på et tidspunkt skal vi slippe dem igen, og så skal de kunne klare hverdagen alene, slår hun fast.

Anonyme henvendelser Børn kan selv henvende sig og få en første samtale, men man kan også komme sammen med en kammerat, forældre eller en anden voksen. Henvendelser kan i øvrigt ske anonymt og uden visitation fra kommunen.

Et gruppeforløb varer typisk et halvt år, hvor man kommer fast hver uge. Men forløbet kan forlænges, hvis det vurderes, at behovet er der, oplyser Blå Kors.

Barnets Blå Hus i Slagelse afholder åbningsreception den 11. september, hvor Gardehusarregimentet vil deltage. Men allerede nu kan man kontakte huset - også hvis man ønsker at hjælpe til frivilligt.

FAKTA Du kan kontakte Barnets Blå Hus, hvis du er:

Under 13 år og et af dine familiemedlemmer har et misbrug, som rammer dig.

Forælder med et misbrug.

Forælder, hvis partner eller tidligere partner har eller har haft et misbrug.

Pårørende til en med et misbrugsproblem, hvor der er mindre børn i familien (venner, bekendte eller familiemedlemmer).

Professionel, der gerne vil vide mere om huset, eller som kender en familie, der kunne have behov for støtte i Barnets Blå Hus (f.eks. sundhedsplejerske, socialrådgiver, lærer m.fl.).

Kilde: Blå Kors Danmark