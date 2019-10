Kommune fik ni underretninger hver eneste dag: Nu starter organisation afdeling for at hjælpe udsatte børn

I forvejen har Red Barnet Ungdom lokalforeninger i ti byer. Nu ønsker den selvstændige ungdomsorganisation at oprette en til. Denne gang i Slagelse, hvor et stigende antal udsatte børn kræver indsatser - for eksempel tilbyder organisationen venskabsgrupper, hvor udsatte børn deltager i sociale aktiviteter med unge forbilleder. Foto: Lars Kimer

Slagelse - 29. oktober 2019

»Vil du være med til at gøre en forskel for udsatte børn og unge? Er du initiativrig og bliver drevet af at være med i hele processen - fra idé til udførsel og evaluering?«

Sådan starter et jobopslag fra Red Barnet Ungdom, der i øjeblikket søger frivillige i alderen 15 til 29 år, som vil være med til at starte en ny lokalforening op. Denne gang ønsker ungdomsorganisationen nemlig at placere sig i Slagelse, hvor et stigende antal udsatte børn kræver indsatser.

- Vi er vokset med de initiativer, vi har i om omkring Slagelse, og vi kan se, at den aktivitet vokser i fremtiden, og derfor ser vi det som en rigtig god idé at starte en lokalforening op nu for at lave et samlingspunkt for de frivillige, forklarer lokalforeningskonsulent i Red Barnet Ungdom, Sofie Frederikke Lau-Jeppesen.

Red Barnet Ungdom blev således dannet i 2003 med et ønske om at hjælpe udsatte børn ved at engagere unge mennesker over hele landet til at deltage i arbejdet. Og særligt i Slagelse Kommune er der behov for målrettede indsatser på området, viser tal fra Danmarks Statistik.

Ni daglige underretninger Siden 2015 er antallet af underretninger om børn og unge i kommunen nemlig steget med 47,6 procent, så der sidste år henover årets 12 måneder blev indgivet i alt 2.177 underretninger.

Det svarer til over 181 underretninger om måneden. Eller lige under ni anmeldelser hver eneste dag, hvis man ser bort fra weekender og helligdage.

Til sammenligning er antallet af underretninger om børn og unge på landsplan i samme periode steget med 30,7 procent. Altså er stigningen i hele landet 17 procent lavere end i Slagelse Kommune.

For at hjælpe kommunens udsatte børn vil Red Barnet Ungdoms nye lokalafdeling i Slagelse af den grund blive tilknyttet to såkaldte venskabsgrupper og en læringscafé på Antvorskovskole samt to læringscafeer i de omkringliggende byer.

I venskabsgrupperne mødes et team af unge frivillige fast med en gruppe af børn i alderen seks til 12 år for at lave sociale og inkluderende aktiviteter, mens læringscaféerne har fokus på at hjælpe de børn, der har det svært i skolen. For eksempel hvis de ikke kan få hjælp til lektierne derhjemme.

Fra ung til barn kontakt - Hos Red Barnet Ungdom er vi en organisation, der tror på, at unge kan hjælpe børn på flere parametre, fordi kontakten fra ung til barn foregår mere i øjenhøjde. Det er til forskel fra en voksen til barn kontakt, hvor relationen set fra barnets side ofte vil føles mere autoritær, forklarer Sofie Frederikke Lau-Jeppesen.

Men som frivilligt bestyrelsesmedlem i den nye lokalforening vil man også skulle være med til sætte mål og lægge planer for, hvordan lokalforeningen kan vokse sig endnu større, oplyser Red Barnet Ungdom.

Derfor vil arbejdsopgaverne spænde bredt fra at deltage i månedlige bestyrelsesmøder til at samarbejde med andre lokalforeningers team af frivillige og udarbejde nyhedsbreve.

Samtidig skal man være forberedt på at bruge cirka fem timer ugentligt på det frivillige arbejde, ligesom man skal være villig til at binde sig i minimum seks måneder.

- Men derudover er der ikke ret mange krav. Bare man har lyst til at blive en del af en bestyrelse, er nysgerrig, åben og klar på at tage initiativer, så er jeg sikker på, at man passer ind, slår lokalforeningskonsulent Sofie Frederikke Lau-Jeppesen fast.