Kommunen søger nytårsbriller og lignende for at sikre sine medarbejdere bedst muligt.

Kommune efterlyser nytårsbriller som sikring imod smitte

- Nej, vi planlægger ikke et større fyrværkerishow. Men vi er desværre med hastige skridt ved at løbe tør for værnmidler - derfor denne lidt mærkværdige opfordring: Ligger du inde med nytårsbriller, dykkermasker, svømmebriller eller andre tætsluttende øjenværn, så tager vi imod dem med stor taknemmelighed, lyder det fra kommunen, som opfordrer til, at man afleverer dem på Industrivej 9 i Slagelse, hvor der står en kasse, som man kan lægge dem i.